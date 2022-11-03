遷戶籍投票遭判刑 華航工會成員聲請釋憲

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）空服工會今天表示，華航企業工會2018年推派秘書長朱梅雪參選桃園市長，華航工會理事長劉惠宗等3人遷籍投票，日前被最高法院判刑確定；劉惠宗等3人今天質疑違憲，聲請釋憲。

桃園市空服員職業工會今天發布新聞指出，華航企業工會理事長劉惠宗、理事朱良駿、桃園市空服員職業工會理事長趙剛等3人，當年支持朱梅雪參選桃園市長而遷籍投票，竟被最高法院111年台上字第1861號刑事判決，認定為幽靈人口。

空服工會說明，台灣每逢選舉，常發生候選人「空降」，明明和在地沒關聯，為政治盤算和權力考量才遷戶籍參選，都不會被處罰，工人遷籍投票，竟會構成刑法第146條第2項「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」，即俗稱的幽靈人口罪，為此劉惠宗等人質疑有雙標、嚴重違憲，今天前往司法院聲請釋憲。

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桃園地方法院判決書指出，趙剛、朱良駿和劉惠宗違反刑法第146條，「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票」，2019年判刑3人皆有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。

經3人提起上訴，高等法院2020年認為他們有「居住事實」、不構成「虛偽遷徙戶籍」，撤銷原判決改判無罪；最高法院去年撤銷原判決發回更審，被改判有罪、維持一審判決，最高法院今年5月再駁回上訴，全案定讞。（編輯：陳政偉）1111103