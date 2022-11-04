南勢溪引水至石門水庫案 王美花：計畫退回再溝通

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民進黨立委江永昌4日為環境請命，呼籲停止南勢溪引水至石門水庫方案；經濟部長王美花（右）表示，一些環團跟原住民有意見，經濟部已把計畫從環保署那邊先退回，會持續跟相關團體溝通。左為行政院長蘇貞昌。中央社記者徐肇昌攝 111年11月4日

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（中央社記者王揚宇台北4日電）民進黨立委江永昌今天質詢時，為環境請命，呼籲停止南勢溪引水至石門水庫方案；經濟部長王美花說，一些環團跟原住民有意見，經濟部已把計畫從環保署那邊先退回，會持續跟相關團體溝通。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

江永昌質詢時，先撥放南勢溪環境影片，並指南勢溪越域引水至石門水庫案，過去討論時就已不可行，現在又被拿出來討論，搞得人心惶惶，而且計畫經過區域，物種豐富，有近100種保育類物種，加上因氣候變遷，導致南勢溪水高濁度狀況已成常態等情形，希望停止推動南勢溪引水至石門水庫案。

王美花說，這項計畫在新北市烏來區部分，因為有些環保團體有意見，原住民也有意見，「我們現在已經把這個計畫，從環保署這邊先退回」，會持續跟相關團體、原住民繼續溝通，也會針對各界所提意見進行評估。

江永昌指出，台灣有2座護國神山，一個是台積電，另一個就是永續環境，現在到底是誰缺水，是民生、農業還是產業，而最近傳出台積電要去桃園設廠，難道有缺水問題。

王美花表示，這個方案是因應百年大旱、氣候變遷提出，跟10年的情勢不同，一定要超前部署；此外，在氣候變遷下，會越來越乾，台灣不是沒有水，而是有不平均情況。

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對於江永昌為環境請命，蘇貞昌表示，自己對台灣的永續存在、發展經濟及人民能幸福生活，一直用心用力，而水資源問題，是全國調度問題，要用全台灣的角度來看，也絕對不能破壞生態，要想辦法把水留下來。

「南勢溪引水至石門水庫計畫」緣起於水利署計畫由南勢溪上游屯鹿（新北市烏來區）引水至大豹溪上游車寮坑（新北市三峽區），再送水到桃園市石門水庫上游的澤仁。全程17.2公里皆以開鑿隧道越域引水方式進行，總工程經費新台幣186億元，工期4.5年。（編輯：張均懋）1111104