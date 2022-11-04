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中油平穩機制續行 下週汽油估不調整、柴油降價1角

2022/11/4 21:39
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（中央社記者曾智怡台北4日電）石油輸出國家組織（OPEC）上調明年全球油市需求，加上沙國稱伊朗擬對其境內發動攻擊，推升國際油價；中油持續實施油價平穩雙機制，預估7日凌晨0時起，汽油價格不調整、柴油每公升調降新台幣0.1元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.8元。

根據中油浮動油價公式，累算至11月3日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶92.02美元，較上週91.81美元上漲0.21美元；新台幣兌美元匯率為32.201元，較上週32.203元升值0.002元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲4.2元，柴油調漲5.5元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估11月7日凌晨0時起，汽油每公升不調整、柴油每公升調降0.1元。（編輯：楊蘭軒）1111104

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