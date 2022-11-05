農遊券加碼首日送出近2萬份 估9萬份近日發完

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農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼活動4日上路，消費新台幣600元就等額送出農遊券，指定購買品項包含石斑魚、白帶魚、蓮霧（圖）及鳳梨等12種農漁物產。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）農委會今天表示，昨天農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼活動上路，因免抽籤、不限次數，消費新台幣600元就等額送出農遊券，首日已登錄近2萬筆，估限量9萬份近日就會發完。

為促銷台灣農產，農委會水保局表示，這次祭出最優惠農遊券加碼促銷活動，免抽籤、不限次數，在指定790幾處合作業者的場域消費滿新台幣600元，或是600元的倍數，就等額送出農遊券，昨天一早不僅有人買了2.4萬元，登錄APP後可獲贈2.4萬元，統計活動首日已近2萬份登錄換農遊券。

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水保局並說，原本活動是11月4日起至12月25日止，共計提供9萬份，但從活動首日賣況熱烈看來，預計這幾天就會提早發完，呼籲想趁此優惠活動買農漁產的消費者，要把握週末假日時間消費。

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關於最高額出現購買2.4萬元，輿論認為可能是企業買贈禮，或是餐飲購貨，應予以排除。水保局說，2.4萬元都是買虱目魚，因為同是消費者，所以難以設限，還是提醒消費者想買要快。

農委會補充，這次農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼方案的指定購買品項包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，計12種農漁物產。活動訊息可上農遊券網站搜尋，或洽業者客服專線07-9700275及消費者客服專線07-9752215。（編輯：方沛清）1111105