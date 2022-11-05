長榮窄體客機A321陸續退役 新機型可望2024定案

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長榮航空總經理孫嘉明與媒體午宴，除看好慕尼黑航線兼具商務及觀光客源，也回應有關長榮航空新的窄體客機購機計畫，他表示，長榮A321年底開始陸續退役，正評估替代的新機型，可望2024年定案。中央社記者汪淑芬攝 111年11月5日

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（中央社記者汪淑芬慕尼黑5日電）長榮航空3日首航台北－慕尼黑。總經理孫嘉明在慕尼黑與媒體午宴，回應長榮航空新的窄體客機購機計畫時說，A321年底開始陸續退役，正評估替代的新機型，可望2024年定案。

孫嘉明坦言，目前兩岸航線何時恢復正常仍無法確定，在新窄體機的選擇上相對較不急迫，因為長榮航空A321飛航的航點大多為中國二線城市及峴港、清邁或日本包機等，且有11架787廣客體客機會在2024年底前交付完成，若旅客量大的話，考慮以787客機飛航原本A321的航點。

至於長榮航空會不會選擇更先進的空中巴士A321neo，或考慮波音的其他機型，孫嘉明回答，一切都在評估中，大約要到2024年才會定案。

長榮航空共有22架A321，都以租賃方式引進，租期約10年，有3架年底前到期，其他在未來4年，也將依到期時間陸續汰除。

慕尼黑被喻為世界啤酒之都，長榮航空安排孫嘉明與媒體團在啤酒銀廳午宴並接受訪問。

至於貨機部分，長榮目前共有8架777，孫嘉明說，仍以飛航北美為主，之前與以色列航太工業公司簽約，自2025年起陸續執行3架777-300ER客機改貨機工程，2023年底前再交付一架全新的777貨機，會再評估是否恢復歐洲貨運航班。

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針對目前國外有些機場因COVID-19疫情而流失人力還無法補足，造成部分航班被迫取消，孫嘉明保證慕尼黑機場沒有人力短缺問題，他說，長榮航空決定開航慕尼黑後，慕尼黑機場就投入心力幫長榮設立機場辦公室及機場地勤代理，首航班機運作就很順利。

孫嘉明說，慕尼黑兼具商務差旅與觀光旅遊客源特性，還可吸引旅客歐洲來台灣轉機到東北亞及東南亞，5日從慕尼黑飛台灣首航班機，外國旅客占了一半，其中有3成是經由台灣再轉機到其他亞洲城市。（編輯：方沛清）1111105