疫後航空市場競爭激烈 長榮航：行銷策略要更靈活

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（中央社記者賴言曦台北5日電）長榮航空米蘭航點首航就創下去、回程載客率100％的好成績，可歸功於長榮航提前瞄準復甦的歐洲旅遊市場，積極行銷新航點；總經理孫嘉明指出，後疫情時代，航空公司競爭激烈，行銷策略也要更靈活。

台北－米蘭航線是長榮航空睽違25年在歐洲再度拓展的新航點，原訂2020年首航，但碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）攪局而延宕至今年首航，並成為10月13日國門解封後、第一家開出新航點的國籍航空，並於開航去、回程班機就創下載客率皆100%的好成績。

面對疫情洗禮後的航空市場，孫嘉明受訪時指出，航空公司面臨更激烈的競爭，因此行銷策略上要更靈活，長榮航空會全面打造屬於自己的價值，做到「價值型航空公司」。

●長榮航搶歐洲旅客商機 3招行銷新航線

為了布局新航點，長榮航空率先瞄準比台灣還早恢復旅遊市場的歐洲，義大利政府今年6月1日解除入境相關防疫措施，開放旅客自由入境後，長榮航空著手在米蘭，從機場到市區進行3招客運宣傳活動。

首先，長榮航空在已恢復97%旅客流量的米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport，另譯：馬爾彭薩機場），曝光米蘭-台北首航訊息，利用電子看板等工具，鎖定休閒及差旅旅客進行為期兩週的宣傳，讓來往機場的歐洲旅客都能看見長榮航空台北－米蘭航線的開航資訊。

除了在機場爭取曝光，長榮航空也在米蘭市區內的地鐵、公車站電子看板強打首航資訊。長榮航空說，希望能藉此吸引路人及路過駕駛的目光，利用不斷打出旅遊廣告，刺激義大利民眾赴亞洲旅遊的欲望。

定點式宣傳之外，長榮航空也在米蘭地面電車上放置巨大廣告。1876年就開始運行的米蘭地面鐵路，共有17條路線，是當地民眾或旅客步行在米蘭時最常見到的大眾交通工具，縱橫交錯的行駛路線，也讓長榮航空的廣告看板穿梭在米蘭市區的街頭中。

長榮航空說，當時他們選定米蘭大教堂周邊的6條地面電車路線，除了曝光首航日期及米蘭直飛台北的訊息外，由於義大利人熱愛赴日本、泰國曼谷、印尼峇里島等地旅遊，且當地有不少菲律賓裔居民，因此長榮航針對各類旅客的需求，一併進行中轉旅遊宣傳。

就在10月27日米蘭航點的台北航班上，有5成是外國籍旅客。長榮航空說，原本預估台北航班的首航班機大部分會是台灣旅客，沒想到外國籍旅客就占一半，其中又以義大利籍旅客最多。

●美元走強縮小匯差 孫嘉明：赴歐旅遊正划算

除了吸引外國旅客搭長榮航空赴亞洲，孫嘉明也提到，美元走強，縮小新台幣與歐元間的匯差，且疫情後出國費用變貴，使赴日團費與赴歐旅遊的費用相當，現在民眾選擇歐洲旅遊、購物是相對划算的時機。

至於民眾最關心的票價問題，孫嘉明指出，票價短期還是要看供需的變動，不過台灣旅客訂票速度還不算快，主要是今年前3季已經將旅遊預算用在國內，接近年底假期不多，加上股市今年大跌影響可支配財產等，都影響國內民眾出國旅遊的意願；不過明年1月農曆年到來，相信需求量「會很好」。

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長榮航空企劃室副總經理廖至維表示，長期來看，歐洲線有機會占長榮航空客運營收的2成；至於東北亞航線明年第1季將增班至每週80班以上，北美航線明年5月每週也會飛到85班。

隨著客運市場逐步復甦，孫嘉明指出，明年第2季會將客機載貨的飛機全部改回客機，全力搶攻客運市場，同時機腹載貨也能因應貨運需求，未來「人潮漸漸到，客收月月高」。（編輯：張良知）1111105

長榮航空利用米蘭大教堂周邊6條地面電車路線，宣傳米蘭新航線，吸引義大利遊客選搭長榮航空。圖為長榮航空在米蘭地面電車的車廂廣告。（長榮航空提供）中央社記者賴言曦傳真 111年11月5日