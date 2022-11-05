外籍生快速成長 勵馨推動共融環境創造友善社會

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勵馨基金會5日召開「移以為榮，移引為融－全球競爭中，邁向移住者社會工作坊及展覽」記者會，現場安排在桃園工作數年的菲律賓移工Mark分享他的服裝設計作品。中央社記者楊淑閔攝 111年11月5日

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）外籍生近年快速成長，關注其在台適應與生涯展望的勵馨基金會今天發布10月訪問調查100名外籍生發現，能否順利融入校園生活是適應關鍵，將與勞動部及各機構持續建置共融環境。

勵馨基金會今天召開「移以為榮，移引為融－全球競爭中，邁向移住者社會工作坊及展覽」記者會，會中說明經濟合作暨發展組織（OECD）發現2010年起出現國際學生移動潮，台灣則從2016年起開始顯現。

教育部統計大專院校境外學生人數100學年度5.7萬人，108學年度增至12.8萬人，109學年度因COVID-19疫情略降至9萬895人，110學年度9萬2963人，又回升。

勵馨基金會也關注外籍生議題，移住者服務中心主任李凱莉發布10月間對100名外籍生進行「外籍學生校園適應與生涯展望問卷」訪調結果，其中有77%受訪者使用中文回答（中文群），當中有15%的人表示，與同學間的人際關係是壓力主因，其次是達到學科要求及財務壓力。

另外23%使用英文回答（英文群）中，有近3成的人也表示，與同學間的人際關係是其壓力主因，其次是達到學科要求。顯示不論使用哪一種語言，能不能順利融入校園生活是首要壓力來源，接著是達到學科要求，以及克服異國求學的財務壓力。

國立政治大學創新國際學院院長杜文苓說，探討外籍生在台灣學習及融入議題，需要社會、政府更多資源的投注。聯新國際醫院助理副主任洪昀秀也分享，國際醫療就因此培訓更多志願陪伴者、跟公益團體合作，以緩解外籍移工恐懼到大醫院就醫的心理。醫療通譯人才培訓班講師陳晚霞就說，通譯人士的培養，能幫助外籍移工就醫時正確溝通，以免延誤治療。

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現場也安排在桃園工作數年的菲律賓移工Mark，分享他設計的服裝作品。Mark說，他希望台灣社會也能看見外籍移工的才能，彼此持續交流。

勞動部勞動力發展署專門委員胡欣野並說，勞動部4月30日起推動久用留才方案，推進來台工作6年以上，具備一定技術、薪資者成為中階人士；也對僑外生攬才，五專、二專學歷以上，也可延攬為中階人士，或是運用2014年起推動的評點制，成為專業管理者，每年約有數千名循此獲延攬。（編輯：張芷瑄）1111105