東北風水氣多 基隆北海岸防局部大雨

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氣象局指出，8日大台北及東半部降雨機率高，基隆北海岸可能有大雨。圖為台北市北投區民眾撐傘外出。（中央社檔案照片）

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（中央社台北8日電）中央氣象局指出，今天吹偏東到東北風，迎風面水氣仍多，大台北及東半部地區雲量偏多，降雨機率高、偶爾有短暫雨出現；基隆北海岸及東北部降雨較明顯、持續，甚至有大雨發生的機率。

氣象局表示，中層水氣通過，中部以北地區及西半部山區有零星降雨的機會，南部地區大多為多雲到晴、可以見到陽光的天氣。

氣象局指出，溫度方面，各地早晚低溫約攝氏20至22度，感受稍涼，而白天高溫在北部、宜花地區約24至26度，中南部及台東為27至30度，感受溫暖微熱，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請注意保暖。

氣象局觀測，東北風偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，沿海作業及活動請多加留意。（編輯：方沛清）1111108