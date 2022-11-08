全教產籲放寬中小學教師兼職 教育部：審慎評估

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（中央社記者陳至中台北8日電）全國教育產業總工會今天指出，「公務員服務法」已放寬公務員兼職，教師兼職也應放寬，且不能獨厚大專。教育部則表示，正審慎評估中，會考量教師兼職與學生受教權的平衡。

全教產今天在立法院召開記者會指出，「公務員服務法」已修正公務員兼職規定，公務員在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，可從事非經常性、持續性的工作，利用個人才藝表現獲取適當報酬。

全教產理事長林碩杰表示，未兼行政職務的教師完全不是公務人員身份，教育部理應循公教分途的原則，鬆綁這類教師的限制。

林碩杰也提到，教育部多年來禁止基層教師兼職，卻又開放大專教師兼職公司董事等，這樣的「大小眼」不合公平正義。

教育部今天晚間以文字回應中央社指出，因應「公務員服務法」修正，目前正研擬適度放寬公立各級學校專任教師及兼任行政職務教師的兼職規定，包括增訂教師可於下班時間依個人才藝表現、智慧財產權及肖像權等，獲取適當報酬等。

不過教育部強調，教師仍不能到校外從事補習及家教等教學活動。

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對於全教產質疑兼職規範較優厚大專教師。教育部解釋，專科以上教師在寒暑假期間的兼職時數上限，由各校自訂，是考量將學術研發能量挹注國內產業的實際需要。

教育部表示，中小學教師於寒暑假期間兼職時數等規範，目前正蒐整各地方政府、相關團體及學校意見，會在不影響教師本職工作的前提下，兼顧教師兼職及學生受教權益的平衡，審慎研議和評估。（編輯：陳清芳）1111108