環署：水質改善設施完工啟用 提升石門水庫水質

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）環保署表示，補助桃園市政府「石門水庫上游集水區-巴陵地區水質改善工程」今天完工啟用，採用合併式淨化槽，可有效除磷除氮，減少生活污水的污染物排入石門水庫上游集水區。

環保署今天發布新聞說明，上巴陵地區位在復興區華陵里，而台7線北橫公路沿線及巴陵地區有很多熱門觀光景點，旅遊人潮帶來的生活污水，已影響當地居住環境品質與石門水庫上游集水區的水質，所以規劃改善工程，以維護石門水庫水體品質、確保石門水庫自來水水質水量保護區環境。

環保署進一步說明，上巴陵平均海拔達1000公尺，小型聚落分布零散，易受地勢高低及溪流切割影響，所以設置「聚落式 」污水下水道，採用工研院所研發的生物網膜技術，取代傳統集中處理的化糞池，並新設污水管線、揚水井與淨化槽等。

工程進行克服地勢陡峭等挑戰，環保署說，11月3日竣工，共56戶，包含餐廳、民宿、派出所、學校、公廁及教堂等用戶的接管，以及每天可處理50公噸生活污水的污水處理設施。

預計每天可削減生化需氧量（BOD）6公斤、懸浮固體（SS）每天削減6公斤、總氮（TN）每天削減0.75公斤、總磷（TP）每天削減0.43公斤。（編輯：陳政偉）1111110