早安世界》美國期中選舉未現紅潮席捲 友台派幾乎全勝

紐時：美國期中選舉未現紅潮席捲 國會控制權尚無最終結果

美國期中選舉8日投票，初步結果顯示未如共和黨預期再次出現「紅潮」，民主黨情勢比想像中好，在賓州關鍵戰區，副州長費特曼苦戰擊敗名醫出身的奧茲，為民主黨搶下一個聯邦參議員席次，目前看不出共和黨能夠打破兩黨選前在參議院50-50的態勢，可能要等關鍵搖擺州的結果12月出爐才能底定。在眾院選舉部分，共和黨當選席次領先，共和黨眾院領袖麥卡錫9日宣布在期中選舉獲勝，稱共和黨可從民主黨手中奪下眾院的控制權，但誰能控制眾議院和參議院多數席次，一時尚難確定。（看完整報導）

美期中選舉友台派近全勝 裴洛西料將勝選但不再擔任領導職務

美國期中選舉開票工作持續進行，國會由哪個政黨當家尚無結果，但友台派議員已確定幾乎全數當選，下屆國會預期將延續挺台抗中態勢，國會知名友台議員當中唯一連任失利的，是共和黨籍的眾院「台灣連線」主席夏波。美國有線電視新聞網（CNN）預測，美國聯邦眾議院議長裴洛西將在期中選舉擊敗共和黨籍對手，成功連任，但接下來她是否放棄眾院民主黨黨團首席領導人位置，或甚至從國會完全退休，引發關注。（看完整報導）

台灣大賽中信兄弟4連勝橫掃樂天桃猿 奪隊史第9冠

中職台灣大賽第4戰9日舉行，去年的冠軍隊伍中信兄弟靠著投手吳哲源7局失2分，以及岳東華2局下超前安，以3比2擊敗樂天桃猿拿下4連勝，奪隊史第9冠。台灣大賽於1990年首次舉辦的32年當中，兄弟隊從2014年起成為總冠軍賽的常客，近9年內8度闖入總冠軍賽，前6次都未能如願抱走冠軍，直到去年4連勝以橫掃統一獅隊才打破魔咒。（看完整報導）

外媒報導美國建3奈米廠 台積電：尚未確定二期計畫

「華爾街日報」引述知情人士透露，全球最大晶圓代工製造商台積電準備額外投資上百億美元，在美國亞利桑那州再興建一座工廠，以生產3奈米製程的晶片。台積電表示，目前尚未確定美國廠二期規劃，不過，客戶需求強勁，將就營運效率和成本經濟因素評估未來計畫。外傳台積電高雄7奈米廠設置進度放緩，經濟部長王美花9日表示，台積電確實受終端需求下降影響，但「沒有說不做，只是沒有像之前那麼急」。（看完整報導）

專訪／英國貿政策副大臣：台灣是印太重要夥伴 半導體重中之重

目前在台灣訪問的英國國際貿易部副大臣韓斯9日主持第25屆台英經貿對話。他在接受中央社訪問時強調，台灣是英國在印太戰略極為重要的夥伴，樂見雙方在半導體、離岸風電、金融科技等領域擴大合作，「半導體尤其是重中之重」。（看完整報導）

臉書母公司Meta裁員13% 1.1萬員工遭資遣

臉書母公司Meta Platforms Inc面臨成本飆漲、廣告市場疲軟等困境，9日宣布將資遣逾1萬1000名員工，相當於員工總人數的13%，這是科技業今年規模最大的裁員行動之一。執行長祖克柏形容這是「Meta歷史上做過最艱難的改變」。他在致員工的訊息中表示：「我知道這對大家來說都很難過，我對受影響的人特別抱歉。」（看完整報導）

鄭州一科技學院疫情失控 學生集體衝出校園卻回不了家

中國河南大城鄭州疫情嚴峻，繼富士康員工集體離廠徒步返鄉，當地的黃河科技學院也傳出疫情失控，8日出現大批學生離校潮，許多人突破校方攔阻，拖著行李衝出校園要返鄉。但據鳳凰網報導，就算逃離學校，返鄉也是難上加難。有學生反映，到了鄭州火車站後，這些學生全部被扣留，即便是有抗原證明也不能繼續行程。（看完整報導）

「中國警察」恐嚇流亡異議者 荷蘭警方當場拘捕

中國海外警察滲透近期引發關注。流亡荷蘭的中國異議人士王靖渝因參與示威，不斷遭自稱「中國警察」的人士恐嚇騷擾，揚言逮捕。他7日報警，並與荷蘭警方聯手在相約地點拘捕嫌疑人。「中國海外警察」遭荷蘭警方拘捕畫面引發中國網友熱議，留言一面倒高呼中共警察被捕「大快人心」，顯見海外中國僑民被中共壓迫的不滿情緒。（看完整報導）

婦聯會針對遭廢止案提告勝訴 內政部：將依法上訴

中華民國婦女聯合會（婦聯會）在2018年經行政院任務編組不當黨產管理委員會認定為國民黨附隨組織後，未依政黨法轉型為政黨遭廢止立案，但婦聯會提起行政訴訟。法院認定政黨法施行後，婦聯會仍可適用人團法的「一般性政治團體」，內政部貿然廢止其立案有誤，判婦聯會勝訴。內政部對此回應，原處分是依照立法院通過的法律執行，並提供婦聯會一定緩衝時間，對此判決，內政部將依法提起上訴。（看完整報導）

專題／除了造橋鋪路還做了什麼？你家議員提案實績一次了解

包括縣市議員選舉在內的「九合一」地方選舉即將在26日舉行，你是選人不選黨的中立理性選民嗎？你記得你上次投給哪個直轄市議員嗎？他這屆表現如何？除了審預算、質詢，在議會提案是議員實踐政見與服務市民的重要方式，中央社製作專題，整理本屆六都議員近4萬筆議案，讀者只要動動手指，就可以在投票前重新認識各地方議員，也就是選民大眾的市政監督員。（看完整報導）