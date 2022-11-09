美國期中選舉1 / 美眾院議長裴洛西料連任眾議員 可能卸黨團領導人

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CNN預測，美國聯邦眾議院議長裴洛西將在期中選舉擊敗共和黨對手，成功連任。接下來她是否放棄黨團首席領導人位置引發關注。（路透社）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）預測，美國聯邦眾議院議長裴洛西將在期中選舉擊敗共和黨對手，成功連任。「國會山莊報」報導，接下來她是否放棄黨團首席領導人位置引發關注。

CNN報導，民主黨政界翹楚 裴洛西 （Nancy Pelosi）與希望不高的共和黨挑戰者丹尼斯（John Dennis）角逐加州第11國會選區聯邦眾議員席次，她可望輕騎過關。

「國會山莊報」（The Hill）報導，裴洛西勝選毫不意外，卻令人好奇她是否放棄擔任民主黨眾院黨團最高領導人職務，或甚至從國會完全退休。裴洛西2007年成為首位眾院女議長。

裴洛西夫婿保羅．裴洛西（Paul Pelosi）10月28日在加州自宅遭闖入的歹徒攻擊受傷而送醫治療，這起事件可能影響她的政治生涯規劃。她7日接受CNN專訪時坦言，夫婿遇襲將影響她在期中選舉後對自己政治未來的決定。

82歲的裴洛西多年來一直是最重要的民主黨人物之一，在眾院民主黨人眼中，她是個強悍又難對付的議長，牢牢掌控黨團成員，深具影響力。

她同時也是共和黨人凶悍的對手，在華府政壇評價兩極。

隨期中選舉腳步接近，而且共和黨致力奪回眾院多數席次，對於裴洛西未來在民主黨眾院領導地位的揣測加劇。

CNN於9月曾報導，20多名受訪眾院民主黨議員間已開始出現某種共識：如果民主黨在眾院失去多數席次，裴洛西將會面臨排山倒海壓力要卸下領導人身分。民主黨消息人士指出，裴洛西非常明白有這種可能性。

與此同時，其他黨團成員表示，他們也開始關注，如果民主黨在眾院仍然過半，將會有助裴洛西延續影響力。

然而，民主黨內部卻對裴洛西可能繼續領導黨團看法分歧。不管選舉結果如何、即使裴洛西是最被看好的黨團領導人，仍有為數眾多的民主黨人渴望換人領導。

無論選舉結果如何，裴洛西如果爭取繼續掌權，肯定會引發黨團內部某些人的強烈抗議。長期以來，這些人一直渴望有新成員能夠晉升最高領導層。

儘管大多數民主黨人為了在期中選舉前保持黨內團結，今年大多對此議題保持沉默，但也有少數人對於希望換人掌舵直言不諱。

民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯（Dean Phillips）就說，「我們的高層領導人需要出現世代多元性，不論是在行政部門，還是立法部門」。他同時也呼籲拜登不要競選連任。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111109