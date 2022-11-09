美國期中選舉 / 不敵選區重劃逆境 美國友台派眾議員夏波敗選

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美國聯邦眾議院台灣連線共同主席夏波在這次期中選舉敗選。圖為夏波展示收藏的台灣工藝品。（中央社檔案照片）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社俄亥俄州托雷多9日綜合外電報導）美國聯邦眾議院台灣連線（House Taiwan Caucus）共同主席夏波在這次期中選舉敗選，不敵民主黨候選人蘭斯曼。另外3位眾院共同主席中，2人成功連任，一人即將退休。

美聯社報導，1994年首度勝選前進國會的夏波（Steve Chabot），遭辛辛那提市議員蘭斯曼（Greg Landsman）擊敗。俄亥俄州進行選區重劃後，親民主黨的辛辛那提市（Cincinnati）有更多區域被納入夏波的選區，讓民主黨看見今年擊敗夏波的契機。

現年69歲的夏波在承認敗選後說：「我以為我們能獲勝，而且我們差點就做到了。」

夏波原先試圖拿下第14個國會任期，他在選戰期間主打自己一貫的保守資歷，未跟前總統川普（Donald Trump）靠得太近。

夏波今年9月曾與民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）提出「加速對台軍備移轉法案」（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act），目標加強對台提供防衛物資。

另外，眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）9月28日與其他36名同黨籍聯邦眾議員，共同提出眾院版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），夏波也是提案議員之一。

目前眾院台灣連線4位共同主席為：共和黨員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart，或譯迪馬里）、共和黨員夏波、民主黨員席瑞斯（Albio Sires）、民主黨員康諾里（Gerald Connolly）。

71歲的席瑞斯去年宣布即將退休，狄亞士巴拉特和康諾里在這次選舉成功連任。

聯邦參議院台灣連線（Senate Taiwan Caucus）2位共同主席為共和黨的殷荷菲（Jim Inhofe）與民主黨的梅南德茲（Robert Menendez）。

87歲的殷荷菲2月宣布將退休，梅南德茲的參議員任期至2025年。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111109