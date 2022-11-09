美國期中選舉2 / 美眾院掌控權仍未定 共和黨領袖宣稱勝利

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美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）今天宣布在期中選舉獲勝，表示共和黨已拿到足以掌控眾議院的席次。不過現在仍難斷定誰能控制眾院。

美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，麥卡錫說：「我想感謝全國數以百萬計的支持者，我們顯然會奪回眾院。」

他在華府的選舉夜派對上告訴支持群眾，共和黨這輪選舉找來背景多元的候選人，才可能有這番成績。

麥卡錫說：「如果你們信奉自由、勤奮、美國夢，選舉結果證明你們在共和黨有一席之地。我們將擴大這個政黨。」

不過現在斷定誰能掌控眾院仍太早。雖然共和黨人成功擠下一些選情弱勢的民主黨人，還有大量眾院席次尚未確定結果。

經歷漫長選舉夜後，麥卡錫在美東時間凌晨2時左右說：「現在讓我告訴你們，你們在外面待很晚了，但早上你們起床時，我們就會占多數，（民主黨籍眾院議長）裴洛西（Nancy Pelosi）會變成少數派。」

裴洛西拒絕承認民主黨會拱手讓出眾院。

她說：「雖然多地選情難分軒輊，民主黨籍眾議員和候選人在全國的表現顯然大幅優於預期。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111109