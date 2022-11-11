鐵路便當節 EMU3000陶瓷便當受歡迎

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2022第7屆鐵路便當節11日登場，台鐵首次推出2款EMU3000造型的陶瓷便當，因造型獨特，吸引民眾爭相購買；交通部長王國材（中）也稱讚。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月11日

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台鐵第7屆鐵路便當節今天起至14日在台北車站一樓大廳舉行，邀請地方政府及國內外業者參加，台鐵首次推出EMU3000造型陶瓷便當受歡迎，不少民眾一早就來排隊。

台鐵以「移動的樂園-鐵道生活樂園」為主軸，今天至14日，在台北車站大廳舉辦第7屆鐵路便當節。

台鐵說，今年鐵路便當節首次邀請地方縣市政府，彰化縣、新竹縣、屏東縣、台南市都有設攤，還有8家日本鐵道業者參加，除了有各式各樣便當外，也有觀光旅遊及文創商品，讓民眾體驗不一樣的鐵道食旅文化。

台鐵首次推出2款EMU3000造型的陶瓷便當，一款是以紫米、薑黃製作的飯糰，另一款以鰻魚當主菜，因便當造型獨特，吸引民眾爭相購買，有人清晨6時多就來排隊。

台灣高鐵公司也在便當節搶先曝光12月啟用的便當菜色及全新盒蓋設計，主菜延續旅客喜愛的「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「山藥鮮蔬（素食）」，因應冬令季節調整，將南投大豆苗、櫛瓜、碧玉筍及屏東皇帝豆新鮮入菜，山藥鮮蔬搭配的米飯加入產於台東的紅蔾。

台灣高鐵介紹12月推出的新版盒蓋，以繽紛撞色的設計帶出現代感，更請來台灣黑熊化身導遊，拿著歡迎旗、拉起行李箱，踏著輕快的步伐，帶領旅客前往各處景點「搭高鐵．遊台灣」。

台南市政府委託台南晶英酒店設計的皇太子御便當，以龍蝦、鮑魚、魚子醬、紅蟳等高檔食材製作，還添加可食用金箔，限量10個，每個售價新台幣1600多元。

交通部長王國材出席開幕典禮並致詞，他說，鐵路便當除了美味特色外，更因在旅遊中帶來獨有的飲食，將鐵道旅遊與飲食文化結合，讓鐵道之旅更加豐富。台鐵便當從民國38年就開賣，已經73年，吃台鐵便當是許多人的美好回憶。

王國材表示，台鐵局致力於推動公司化，其中台鐵安全改革最重要，也積極推動附業發展，開發創新商品及鐵道觀光，推動全方位發展的「軌道經濟」。

開幕典禮以業者便當走秀開場，並啟動旋轉八角便當裝置，還邀請台鐵幼兒園的兒童們搭乘遊園小火車。

台鐵也在會場打造「鳴日餐車」及「兩鐵旅遊列車」主題列車，推出便當節專屬「東海岸下午茶」餐點。（編輯：管中維）1111111

2022第7屆鐵路便當節11日登場，台灣高鐵搶先曝光12月啟用的便當菜色，主菜延續旅客喜愛的「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「山藥鮮蔬（素食）」，新版盒蓋請來台灣黑熊化身導遊，帶領旅客「搭高鐵．遊台灣」。（台灣高鐵公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月11日