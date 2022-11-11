桃機導入電子巡檢成效佳 設施異常通報降逾8成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北11日電）桃園國際機場公司自2017年起導入電子巡檢系統，5年來機場設施異常通報件數下降8成多，有效提升機場服務品質。

桃機公司助理副總孫宏彬今天在交通部例行記者會，介紹這套已啟用5年、不斷優化的電子巡檢系統使用成效。

孫宏彬說，以往巡檢透過人力執行，究竟有無到現場巡檢，填具的報表是否具實，不易查證，且舊式巡檢箱若裝設在空間受限處，例如管道間或貓道，工作人員在檢視表單與書寫簽章時十分不便。

孫宏彬介紹，電子巡檢系統是將傳統巡邏箱全面電子化，巡檢員以平板感應，就能完成巡簽流程，透過電子巡檢系統可確保人員依規定頻率、項目巡檢，進而優化設施設備維護效率，提升機場服務品質，還可節省人力，為未來少子化造成勞動力短缺預做準備，同時符合節能減紙的環保趨勢。

孫宏彬說，今年6月將電子巡檢系統使用者介面升級，更方便巡檢人員操作，同時將資料傳輸封包技術針對現地網路環境優化，加快資料同步效率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃機公司統計，桃園機場共規劃276條巡檢路線，包含：空調、消防、機電、電力、給排水、建物、空側界圍及跑道、滑行道燈光及變電站等設備，巡檢點從建置初期逾600個，今年已有4140個，遍布機場各個角落。

另外，桃機公司估計，使用入電子巡檢系統後，每年節省近5萬張用紙，且機場設施異常通報率大幅下降，2017年旅客或駐站員工發現設施異常的通報約9000件，導入電子巡檢系統後，異常通報明顯下降，2021年約2600件，今年至9月30日約1100件，成效良好。（編輯：管中維）1111111