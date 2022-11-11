台灣兒童權利公約聯盟倡議10大訴求 盼政府落實

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）響應聯合國組織推動兒童權利公約，台灣兒童權利公約聯盟今天表示，剖析5年來台灣兒童人權現況，提出設立兒少專責機構與兒權獨立監察單位等10項建議，盼政府改善、落實相關權利。

「台灣兒童權利公約聯盟」（Taiwan NGOs for CRC）由國內13個民間團體組成，2017年已參與首次聯合國兒童權利公約（CRC）國際審查並發布替代報告。今天召開「民間回應『兒童權利公約第二次國家報告』」記者會，提出10項建議，預計14到15日邀請5名國際人權專家來台審查，檢視落實情形。

台灣兒童權利公約聯盟這次提出的10大建議包含：一、設立「中央政府行政院層級」兒少專責機構，以利跨部會間協調整合，具體解決目前兒少福利與權益業務零散分立、各自為政之實務問題。又雖然2020年8月在監察院下設立國家人權委員會，但主張對於兒童權利的監督，應設立獨立於監察院之外的兒童權利監察倡導單位。

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二、落實友善校園，消弭對少數族群兒少的福利污名。三、補足專業性健康與生育保健教育。四、聆聽多元兒少的心聲，保障其最佳利益。五、完善性剝削法制、司法保護及預防。六、透過法律積極保障兒少免受體罰。

七、整合親屬安置及家庭寄養之替代性照顧。八、建構完善的學前融合教育支持服務。九、重視兒少身心健康。十、重視司法中的兒少權益，積極提供特別保護措施視。（編輯：陳政偉）1111111