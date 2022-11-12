環團警示地方無氣候治理政策 未來恐成沉沒樂園

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）綠色和平今天公布六都有12名首長候選人有採納其「淨零未來．城市起跑」政見建議書，卻沒提政策，為此在大稻埕碼頭河面矗立一座滑溜梯，象徵無氣候治理的未來，呼籲民眾關注。

綠色和平今天在大稻埕碼頭貨櫃市集舉辦「模擬海平面上升危機 綠色和平邀千人促候選人提氣候政見」記者會。

週末假日，台北市民生西路底5號水門內的大稻埕碼頭貨櫃市集擠滿人潮，綠色和平也在其中設攤位，架上電視機直播台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會，同時在一旁的淡水河面上，矗立一座溜滑梯，象徵無氣候治理的未來，台北市未來將面臨海平面上升帶來的淹水風險景象。

綠色和平專案主任張皪心說，9月底起提供全台縣市長候選人其「淨零未來．城市起跑」政見建議書，訴求納入各候選人的政見並提出政策，截至11月4日，六都有12名候選人及花蓮縣長徐榛蔚的回覆函都有勾選、採納。

她說，但每個人勾選的項目不同，全數13項都採納的有台北市長候選人陳時中（民進黨）、蘇煥智（台灣維新黨）、童文薰（無黨籍），桃園市長候選人張善政（國民黨），台南市長候選人黃偉哲（民進黨）、許忠信（無黨籍），新北市長候選人侯友宜（國民黨），高雄市長候選人陳其邁（民進黨），以及六都之外的花蓮縣長參選人徐榛蔚（國民黨）等9人。

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部分採納的有台北市長候選人黃珊珊（無黨籍）採納12項；蔣萬安（國民黨）採納4項，但備註有自己的氣候整體政策，再行發布。桃園市長候選人賴香伶（民眾黨）採納9項。以及台中市長候選人蔡其昌（民進黨）採納5項。

她重申，但是沒有看到候選人說明未來要怎麼做，有具體政策才能落實，因此呼籲週末到此休閒的民眾看到淡水河面矗立的滑溜梯景象，會關注此議題，到服務台閱覽各候選人的氣候政見建議書回函，並對「你支持候選人提出氣候政見嗎？」此一提問按下「支持」鈕或「不支持」鈕，活動將進行到傍晚6時。（編輯：陳政偉）1111112