半導體特展15日開跑 無塵衣、機械手臂開放體驗

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）國科會與國立公共資訊圖書館聯手自15日起展出半導體特展，活動包含5大區塊、3大實境體驗區，觀展者可體驗穿著半導體無塵衣、操作機械手臂等，以多元方式親近半導體產業與知識。

國家實驗研究院台灣半導體研究中心今天發布新聞稿指出，國科會與國資圖聯合策劃「半導體晶片無所不在－智慧生活的想像更是無限可能」特展，將於11月15日起在國資圖2樓數位美術中心展出，要將艱深難懂的半導體技術與知識，以更親民的方式呈現。

半導體中心指出，半導體產業鏈影響著全世界經濟結構、生活習慣甚至是教育模式，與現代人的生活息息相關，國科會積極推動半導體知識科普轉譯，盼讓國人更認識這項台灣最重要的產業。

半導體中心說明，特展分為5大區塊，分別是「半導體電路發展歷史」、「我也可以當工程師」、「科技廠房學IC製作」、「工程師模擬器」及「SenCub互動體驗」。

「半導體電路發展歷史」展示台灣半導體產業的知識、歷史與半導體製造的各項關鍵要素，並以產品製程動畫說明，讓民眾了解半導體歷史中的各重要事件及晶片製作流程；在「我也可以當工程師」區，提供與工程師同樣規格的無塵衣，讓民眾可穿著體驗。

在3大實境體驗區中，「科技廠房學IC製作」讓參觀民眾親自操作機械手臂，將晶圓放置於對應的製程，並透過製程原理動畫，可學習到半導體製程相關的技術原理。

民眾在「工程師模擬器」能模擬工程師在無塵室內的簡易任務，包括藉由配戴手套型的穿戴式裝置進行遊戲，以體驗半導體工程師在無塵室中的日常生活，如維修機台、搬晶圓盒等。

「SenCub互動體驗」區則展示各種應用晶片的產品，觀展者能操作感測方塊進行互動體驗遊戲，可一探在科技生活中，體積小到幾乎隱形，卻是無所不在的晶片。（編輯：張均懋）1111114