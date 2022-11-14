烘焙職人冠軍賽 麵包師張世彬奪冠

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（中央社記者余曉涵台北14日電）德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽今天揭曉最終得獎名單，由一之軒的張世彬奪冠，冠軍賽8強選手的作品將在12月初商品化。

德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽今年邁入第3屆，以國際賽事規格、創新賽制及高額獎金讓不少麵包師傅願意參加，歷時2天共17小時的比賽，今天最終得獎名單正式出爐。

德麥食品今天發布新聞稿表示，選手必須在2天的比賽中完成創意國王派、萊思克法式傳統可頌與創意丹麥等3個品項，選手可從糖漬金棗、草莓乾、芝麻醬等3種台灣人熟悉的食材中擇一，作為創意國王派的風味主題。

德麥食品指出，萊思克法式傳統可頌須按照萊思克（LESCURE）原廠提供的MOF配方表製作，兩端優雅的彎角造型是其外觀最大特徵；同樣屬於酥皮麵包的創意丹麥則無口味限制，選手可充分自由發揮。

德麥食品表示，最終由台北一之軒（IJYSHENG）的張世彬從決賽8強選手中脫穎而出勇奪冠軍，亞軍和季軍分別由台中多那之國際股份有限公司的卓宗賢、台南遠東香格里拉酒店的陳佳妤獲得。

德麥食品指出，張世彬除了獲得本屆冠軍外，更獲得首次設置的最佳人氣獎，而冠軍賽8強選手的參賽作品也將於12月初商品化上架。（編輯：張雅淨）1111114