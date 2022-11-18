台北YouBike1.0將退場 新北議員：對市民極不便

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（中央社記者高華謙、葉臻新北18日電）台北市YouBike1.0系統將停止營運，新北市政府交通局說，新北1.0場站旁已建置2.0場站，會加強宣導，但民主進步黨籍新北市議員陳啟能說，對新北市民造成極大不便。

台北市府交通局今天表示，YouBike1.0系統將於12月3日停止營運，從新北等外縣市到台北民眾須騎2.0才能還車，不小心騎錯可能須繳調度費新台幣350元。

新北市府交通局綜合規劃科長吳政諺告訴中央社記者，不打算在雙北交界處另設「換站點」，民眾只要目的地是台北，可直接借2.0。

如果剛好沒2.0車輛怎麼辦？吳政諺說，目前新北1.0場站669處、2.0場站957處，已要求微笑單車股份有限公司留意站點尖峰時刻租借狀況，以調度運補方式提供車輛。

吳政諺表示，考量桃園市目前設有1.0系統，新北現在仍採1.0與2.0雙系統並行，但新北將陸續汰換並朝2.0升級。腳踏車使用年限約3到4年，會持續汰換屆期1.0舊車，補上新2.0車輛，預期民國114年全數汰換完成。

桃園市府交通局運輸規劃科長陳家緯接受中央社記者訪問表示，桃園以龜山區與雙北連結性較高，預計112年1月在龜山設1.0與2.0共存站，讓有跨縣市需求民眾可換乘2.0，已與微笑單車公司達成共識。

陳家緯說，未來如果有其他地區有需求，再視情況增加共存站點；遇尖峰時間，龜山距新北很近，隨時調度2.0車輛。

吳政諺表示，103年到110年，新北建置1.0車輛與系統等已花費9億元；去年8月重新招標後，已簽7年合約，內容為2.0系統營運、建置及1.0系統營運。

至於台北先前稱5年內緩步汰換1.0，卻提早全面汰換；吳政諺說，雙北交通局持續開會討論汰換期限、宣傳策略與後續措施等。

不過，陳啟能表示，以三重綜合運育館與三重商工為例，可能共有50、60台1.0車輛可借，但只有10餘台2.0車輛，恐怕無法應付民眾進台北需求，效益不大。（編輯：李明宗）1111118