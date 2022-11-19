金車國際青年論壇 聚焦飲食減碳、兒童權益

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金車文教基金會19日在台北舉辦國際青年論壇，以「永續消費」及「永續人權」為主題，邀請海內外多名青年對話，探討飲食減碳、兒童權益等議題。（金車基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月19日

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（中央社記者陳至中台北19日電）金車文教基金會今天在台北舉辦國際青年論壇，邀請海內外多名青年對話，探討飲食減碳、兒童權益等議題，分享促進社會永續發展的生活方式。

金車基金會今天發出新聞稿，在台灣師範大學舉辦的第4屆國際論壇，以「永續消費」及「永續人權」為主題，吸引近百名青年參與。

主辦單位邀請在2018年CNN十大傑出青年獎得主瑪莉亞（Maria Rose Belding）分享永續消費議題，並與國內新創團隊Miss Eco一口覓食創辦人陳妍廷、Tasteme創辦人葉柏軍對談。他們分別分享經驗，分析如何兼顧經濟、社會、環保3面向，改變大眾日常消費與飲食習慣，進而打造創新的循環模式。

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下午場探討「永續人權」，邀請到ZAZA眨眨眼教育協會創辦人張維、微光盒子創辦人蕭羣諭、繭裹子創辦人楊士翔等人，從貼近孩子的視角，探討教育賦權、陪伴關懷及消費生產等面向，認識兒童權利議題。

金車基金會總幹事曾清芸表示，培育青年具備國際素養是重要使命，永續發展不只是口號，除了坐而言，更要起而行。期待論壇結束後，青年能把永續與生活連結，以行動實踐永續態度、創造更友善的環境與未來。（編輯：張芷瑄）1111119