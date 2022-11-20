擴散條件差 高屏空氣品質可能亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北20日電）環保署說，今天中南部位下風處，擴散條件差、易累積空污，加上午後光化作用影響、臭氧濃度易上升，雲嘉南及高屏空氣品質為橘色提醒等級，高屏地區短時間可能達紅色警示等級。

行政院環境保護署空氣品質監測網表示，今天環境風場為東北風至東北東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升。

環保署指出，今天北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖空氣品質為「良好」等級；中部及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級，高屏地區短時間可能達「紅色警示」等級。

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根據空氣品質監測網，今天上午10時有16測站空氣品質達橘色提醒等級，皆位於台南、高雄、屏東一帶，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，今天至22日環境風場為偏東風至東北東風，迎風面地區擴散條件佳，中南部地區位下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升；23日至25日東北季風再增強及華南雲雨區東移，降雨機會增加，空氣品質多為普通等級。（編輯：管中維）1111120