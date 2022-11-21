華航皮卡丘彩繪機2023年派飛沖繩 周邊商品開賣

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（中央社記者余曉涵台北21日電）華航今天表示，規劃明年1月起皮卡丘彩繪機將派飛桃園-沖繩（琉球）航線，也將不定期飛往日本高松、香港、越南峴港等亞洲其他航點，周邊商品即日起開賣。

中華航空推出的「皮卡丘彩繪機CI」10月起飛行台北松山-東京羽田航線，深受旅客喜愛。華航今天發布新聞稿表示，規劃明年1月起調派「皮卡丘彩繪機CI」飛航桃園-沖繩（琉球）航線，前往日本「飛翔皮卡丘計畫」的重點城市，讓旅客感受空中交通與地面各個角落都是滿滿的寶可夢。

華航表示，與The Pokémon Company精心設計限量網路預購商品，其中亞洲、關島、帛琉航班限定的香脆可口機上經典點心「皮卡丘彩繪機CI果豆禮盒」，旅客今天起可預先至免稅品網站訂購，搭機時機上取貨；空服員身上的「皮卡丘彩繪機CI空服圍裙」，28日起也可上網預訂。

華航指出，「皮卡丘彩繪機CI模型機」今天起開放機上預購送貨到府，1比150的模型機完整還原彩繪機上11隻寶可夢的萌樣，搭乘華航亞洲、關島、帛琉航線班機可於機上向空服員訂購，商品將自12月1日起陸續出貨。

華航表示，後續還將推出「皮卡丘彩繪機CI」其他商品，預計明年上半年對外公布。（編輯：張雅淨）1111121