400年來首次 大甲鎮瀾宮媽祖將赴澎湖海陸遶境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澎湖縣長賴峰偉（前左4）、台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標（前左3）、澎湖遶境會香活動總指揮陳雙全（前右4）等人21日在記者會中共同宣布，大甲媽祖將自12月9日至12日，在澎湖舉辦為期4天的海陸遶境祈福活動，開啟台澎兩地盛大宗教交流。中央社 111年11月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣21日電）澎湖400年來最大宗教盛事，台中大甲鎮瀾宮天上聖母12月9日將跨海抵澎湖，展開為期4天的22間宮廟海陸遶境會香交流，庇佑台澎平安。

2022年大甲媽澎湖遶境會香活動，今天由澎湖縣長賴峰偉、鎮瀾宮董事長顏清標、台灣媽祖聯誼會長鄭銘坤與澎湖遶境會香總指揮陳雙全共同舉行記者會，宣布大甲鎮瀾宮天上聖母，自12月9日至12日在澎湖舉辦4天的海陸遶境祈福，並前往湖西天后宮象徵性的貼香條，宣示遶境活動將登場。

顏清標表示，大甲鎮瀾宮天上聖母每年在本島都有8天7夜的遶境活動，今年首次舉辦的海上遶境會香交流，就選定在澎湖來舉辦，這是一項宗教活動的創舉，屆時至少有2000多名信徒隨行，帶來觀光的利多，除感謝澎湖地區各友廟的協助，並歡迎澎湖的友廟與武轎未來也可參加大甲媽的遶境活動。

陳雙全表示，大甲鎮瀾宮天上聖母有史以來的海上遶境，選在馬公重光媽祖銅像落成之後舉行，別具意義，屆時澎湖則至少有80艘漁船及赴22座宮廟遶境會香會交流，場面盛大，大甲媽祖將駐蹕在開台澎湖天后宮。

賴峰偉表示，大甲鎮瀾宮天上聖母首次海上遶境，就選定澎湖，縣府在行政支援會給予必要的協助，讓大甲媽祖跨海遶境會香交流的宗教活動，能圓滿順利。

大甲媽澎湖遶境會香活動期間，還安排市區踩街、武術獅陣、八音、踏涼傘、乞龜等民俗展演等。（編輯：黃世雅）1111121