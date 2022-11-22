沉浸式邊玩邊學閩南語 擴大到227幼兒園

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教育部推動「閩南語沉浸式教學融入幼兒園計畫」，透過互動參與式的教學方式，培養幼兒在自然真實情境中使用母語習慣，111學年度擴大到227園、834班。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）教育部推動「閩南語沉浸式教學融入幼兒園計畫」，讓幼童在玩樂環境中學習閩南語，111學年度擴大到227園、834班。

教育部國民及學前教育署今天發出新聞稿，上述計畫從105學年10園、37班參與試辦，到111學年度辦理規模擴大到227園、834班，已涵蓋全國各縣市。

嘉義市復國幼兒園將閩南語融入一日作息及各項活動中，例如鼓勵在學習區以閩南語分享自己的作品，將校園老屋翻修成故事屋，學期末舉辦閩南語闖關遊戲，讓大班幼兒擔任關主，使用閩南語帶領中班、小班幼兒，增進彼此表達能力。

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彰化縣萬來非營利幼兒園透過自製教具，布置班級的閩南語情境，與幼兒一起創作學習區名牌，並用閩南語與幼兒討論餐點的名稱、食物味道、顏色等日常話題。同時結合社區參訪，到河濱公園灌杜猴（灌蟋蟀）、參與媽祖遶境活動。

教育部表示，將持續鼓勵幼兒園將閩南語融入例行性活動、全園性活動和相關教學活動中，透過互動參與式的教學方式，培養幼兒在自然真實情境中使用母語習慣。（編輯：方沛清）1111122