新竹頭前溪快篩 8成垃圾集中10%河段

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（中央社記者張雄風台北22日電）荒野保護協會今天公布新竹頭前溪廢棄物快篩成果，約8成的廢棄物集中在1成的河段，以出海口、交通及觀光熱點為主；統計這次垃圾量約136萬公升，其中塑膠製品超過8成。

荒野保護協會舉辦「2022新竹頭前溪河川廢棄物快篩成果記者會」。調查新竹頭前溪河岸及海岸，共發現9.7萬袋廢棄物（每袋約14公升），其中塑膠製品超過8成。

荒野保護協會表示，調查區段約198.5公里，垃圾總量約136萬公升，約有80%廢棄物集中在頭前溪約10%的河段，集中在出海口、交通（新竹火車、高鐵站）及熱門觀光區域（內灣老街等）；統計廢棄物前3名分別為塑膠瓶罐容器、一次性塑膠製品（如飲料杯、吸管、免洗餐具）、塑膠袋等。

進一步分析，廢棄物因流域位置及居民生活習慣有所不同，下游廢棄物主要組成為「破碎的塑膠瓶罐、塑膠袋、一次性餐具及部分的漁業用保麗龍與浮球」，愈往中上游垃圾堆積越嚴重，主要組成為「成袋的家庭垃圾、大型廢棄傢俱、事業廢棄物等」，多藏匿於草叢中且部分河川廢棄物有被焚燒的狀況，推測為非法棄置。

調查負責人、荒野保護協會專員徐筱珺表示，今年是第3次進行川廢調查，調查結果公布後，未來希望能透過公私協力，除了清除川廢，也加強河川監測；預計明年會重新回到第1次調查的淡水河，重新檢視經過3年後是否有改善；另外，計劃運用空拍機，從空中觀察步行難以達到的區域。

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徐筱珺說，其實愈往上游，車道、步道離河川很遠，因此會很難調查，如這次調查在上游就看到很多整袋的垃圾藏在草叢中，若只是遠望，很不容易發現；運用空拍機主要是能協助統計體積較大的垃圾位置、區段等。

經濟部水利署第二河川局長楊人傑表示，頭前溪是新竹的母親河，整個頭前溪上中下游有不同單位管轄，另外，還有海岸段，二河局接下來會再與相關單位成立平台合作，將朝源頭減量、川廢防止、清運計畫三面向進行。（編輯：管中維）1111122