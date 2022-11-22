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助弱勢兒少溫飽 兒盟攜餐飲業者義賣公益提袋

2022/11/22 17:26（11/22 18:36 更新）
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兒福聯盟22日宣布攜手三商餐飲推出「袋袋相傳愛延續-幸福愛公益提袋」義賣，藝人夏語心（後排中）擔任公益提袋大使，呼籲民眾認購YINA環保帆布袋，幫助弱勢的小朋友。（兒福聯盟提供）中央社 111年11月22日
兒福聯盟22日宣布攜手三商餐飲推出「袋袋相傳愛延續-幸福愛公益提袋」義賣，藝人夏語心（後排中）擔任公益提袋大使，呼籲民眾認購YINA環保帆布袋，幫助弱勢的小朋友。（兒福聯盟提供）中央社 111年11月22日
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（中央社記者余曉涵台北22日電）兒福聯盟今天宣布攜手三商餐飲，推出「袋袋相傳愛延續-幸福愛公益提袋」義賣，民眾在三商巧福或三商鮮五丼消費，加購99元購買YINA環保帆布袋，販賣所得將全數捐出做公益。

兒福聯盟舉辦「兒福聯盟x三商餐飲 公益提袋義賣活動暖心登場」記者會。兒福聯盟說，義賣所得將全數捐贈給兒福聯盟的「弱勢兒少脫困基金募集計畫公益活動」，讓更多台灣囝仔能夠擁有完整的學習機會、生活扶助及健康照顧。

兒福聯盟表示，YINA環保帆布袋利用明亮鮮艷的藍色線條搭配亮橘色塊，凸顯兒盟義賣品牌「囝仔Yina」吉祥物囝仔、賈熊霸跟泰尼龍的可愛模樣，並融入三商巧福與三商鮮五丼的視覺意象，用童趣構圖呈現出美味料理帶給人們暖胃也暖心的幸福感。

公益提袋大使夏語心表示，這是一件很有意義的事，可以一邊做環保，同時幫助弱勢的小朋友。（編輯：管中維）1111122

#兒福聯盟
#夏語心
#兒盟
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