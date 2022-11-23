吳德榮：25日前全台留意局部雨 投票日減緩

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氣象專家吳德榮表示，23日至25日全台皆有局部降雨的機會；26日投票日白天降雨減緩。圖為台北市民眾穿著雨具外出。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象專家吳德榮表示，今天至25日鋒面南下併南方水氣，全台皆有局部降雨的機會；投票日（26日）白天降雨減緩，西半部轉多雲時晴，大台北、東半部偶有局部短暫雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至25日鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨，各地降雨的時空分布，為鋒面雲系的中小尺度變化，應密切觀察。

吳德榮指出，各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北天氣濕涼，南台氣溫略降。北部約攝氏19至25度，中部19至28度，南部20至30度，東部19至28度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，投票日（26日）清晨中部以北仍有局部短暫雨，白天鋒面減弱、降雨歇，西半部轉多雲時晴，大台北、東半部偶有局部短暫雨，氣溫略升；27至29日鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫逐日回升。

吳德榮說，30日較強冷空氣南下，最新歐、美模式模擬的強度，雖然曾經模擬達到「大陸冷氣團」標準（台北氣象局氣溫達14度以下），但已修弱。由於皆為末期的資料，「不確定性」大，模式會不斷修正，應持續觀察，無需急下定論。（編輯：方沛清）1111123