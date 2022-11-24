早安世界》世界盃足球賽再爆冷門 日本武士2比1逆轉勝德國坦克
世界盃足球賽死亡之組也爆冷門 日本2比1擊退德國
2022卡達世界盃足球賽連續兩天上演大衛放倒巨人的戲碼，先是沙烏地阿拉伯以2：1力克由梅西領軍的阿根廷，接著日本23日在E組預賽中也是後來居上，在下半場靠著替補球員堂安律、淺野拓磨連進兩球，戰勝曾在世界盃4度封王的德國隊。據球評分析，德國隊在上半場靠12碼球先馳得點之後有點大意，過於保守，讓日本球員接連發動有效攻勢，遭到逆轉。日本接下來將在27日晚間6時與哥斯大黎加碰頭，而德國隊將在28日凌晨3時與西班牙交手。（看完整報導）
國際大廠擴大投資 輝達將來台設物流中心
儘管中國持續對台文攻武嚇，但經濟部長王美花表示，國際大廠來台投資意願並未受到影響，她並證實輝達（NVIDIA）將來台設立物流中心，具有多層意義。王美花23日接受中央社專訪時透露，輝達物流中心原本設在香港，當地給予稅賦優惠，台灣政府在與輝達討論爭取之後，於去年解決問題、達成共識，輝達決定來台設立物流中心。（看完整報導）
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
2022年九合一地方選舉11月26日登場，中央社當天下午4時起串接中央選舉委員會數據即時開票，不搶快、不灌票、沒有紛亂的廣告干擾，給你最準確、迅速、乾淨清新的介面，以及深入淺出解讀政治版圖變化的資訊圖表。如果你想緊盯台北市長、新竹市長或你家選區議員等特定開票進度，現在就可以預先組建個人專屬關注清單，不必在不同網頁來回翻查，也不必苦等電視台播出你想要知道的選情最新發展。（看完整報導）
18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
史上首次憲法修正案公民複決「18歲公民權」26日與九合一選舉同時投票。這項複決案通過門檻極高，投票權人數為1923萬9392人，依憲法增修條文規定，有效同意票要超過選舉人總額的半數才算通過；因此，至少要有961萬9697同意票才能通過。修憲條文內容、投票須知、通過或不通過的影響為何？中央社帶您一次看懂。（看完整報導）
富士康鄭州廠員工抗爭與警衝突 鴻海：津貼按約發放、廠區正常生產
路透社等媒體引述社群上傳的影片報導說，河南省鄭州市的富士康廠區爆發抗爭，數以百計吶喊「付我們工資」的員工，被身穿防護衣且手持警棍的「大白」包圍。影片在網路傳開後，中國網友相繼在微博發說，疑似因勞雇合約引發爭議，而導致抗爭與衝突。鴻海23日傍晚發出3點聲明說，津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，並強調鄭州廠區正常生產。（看完整報導）
專訪／電動車生態系改變 王美花：台灣有望搶進大廠供應鏈
電動車時代來臨，汽車產業生態系出現改變，國內外廠商紛紛大舉展開布局。為了讓台灣各領域業者深耕多時的成效能被看見，並達到群聚效果，王美花說，經濟部將智慧面板、後視鏡及車裝等業者結合起來，向國際推廣。王美花表示，電動車新增許多功能，如自駕車等，台灣半導體產業具有堅強實力，晶片設計業者很有機會爭搶各類車用晶片商機。（看完整報導）
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
台北市環保局表示，從12月1日起，北市飲料店不得提供塑膠製一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質之PLA杯，9成以上業者經輔導後都已準備得差不多。環保局說，循環杯新制也將於民國112年元旦上路，規範連鎖便利商店業及連鎖速食店業者至少須有5%的門市提供循環杯借用服務。（看完整報導）
台灣染疫致死率全球第3高？ 王必勝：截取短期統計誤導
國內23日COVID-19新增個案較上週降21.2%，針對有媒體聲稱台灣COVID-19近2週確診致死率在全球排名位居第3高，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在臉書解釋，台灣疫情波峰較其他國晚2至3個月，媒體截取極短時間的統計，明顯是在誤導讀者。另外，台大公衛學院教授陳秀熙指出，在Omicron流行下，加上疫苗施打與抗病毒藥物使用，已使COVID-19死亡率逐漸下降到與流行性感冒相近。（看完整報導）
世界盃期間曼聯宣布C羅正式離隊 球隊可能轉賣
英國足球超級聯賽豪門球隊曼聯的老闆22日表示，在稍早確定會讓陣中葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度離隊後，他們已準備好出售球隊。在葛拉瑟家族掌控下，曼聯出現場上表現下滑、球迷不斷抗議的情況。自2014年傳奇教頭佛格森不再擔任總教練之後，原本紀錄輝煌的曼聯至今未再贏得英超冠軍。（看完整報導）
歐尼爾暗諷T1強度不足 霍華德：勿因曾在NBA打球就貶低他人
「魔獸」霍華德加盟桃園永豐雲豹首秀得38分，NBA前球星「俠客」歐尼爾近日說，防守霍華德的人可能僅173公分，他拿到30分是應該的。霍華德則力挺T1，除了感謝台灣球迷支持，讓他能做自己，他並在23日下午開直播回應說，不是每個人都能來到NBA，不應該因自己曾在NBA打球，就貶低其他人，他並反問歐尼爾曾來台灣打球嗎？可以來這邊拿38分、25籃板、9助攻嗎？他呼籲歐尼爾應停止散播仇恨。（看完整報導）
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