尋找疫後新景點 日本旅行業走訪中彰觀光圈

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台灣邊境解封，日本旅行業者到中彰觀光圈踩線，參觀文化、藝術特色據點，希望透過實地參訪了解更多吸引日本遊客的元素，帶進更多日本遊客到中台灣旅遊。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，台灣邊境解封。交通部觀光局參山國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，中彰觀光圈蘊含多元觀光主題旅遊，除有農村野趣遊、酒莊野餐會、海牛採蚵、戶羽機關下午茶市集以及多處國際知名度的旅遊點，值得走訪參觀。

日本旅行業者一行9人在23日飛抵台灣，進行4天3夜的參訪遊程。日本JTB、HRS、阪急等主力旅行社高層主管及台灣部銷售主管等一行人24日先到台中國家歌劇院參訪，接著，到充滿台灣鄉土味的「香蕉新樂園」餐廳，品嚐道地美食玉米雞、金沙豆腐、剁椒魚片等，美好滋味讓他們讚不絕口。

日本旅行業者表示，台灣和日本的距離只有數個小時飛機行程，是日本國內學生到海外教學、旅遊重要路線之一，此行就是來台灣開發新路線，找尋含有日本元素的文化、藝術據點，豐富年輕學子視野，也拉近彼此的情誼關係。

這次日本踩線團特別到獲得普立茲克獎的日本建築大師伊東豐雄設計的台中國家歌劇院，以及前身是日治時期「大正製酒株式會社」、全台最大釀酒工場的「台中文化創意產業園區」等文化據點。

一行人下午繼續參訪自然科學博物館、寶覺寺等處，並於晚間返回台北，今天將繼續參訪迪化街、故宮博物院、忠烈祠等台灣著名景點。（編輯：卞金峰）1111125