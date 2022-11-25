花園夜市射汽球結帳5200元 南市府稽查：此攤商多攤位標價不清楚

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一名消費者日前在臉書「爆料公社」發文投訴，20日晚間在花園夜市射氣球攤消費，結帳時被要求給付新台幣5200元，最後花2600元脫身。（圖取自爆料公社臉書社團facebook.com）

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南花園夜市發生消費者射汽球結帳費用高達5200元，引發熱議，台南市政府昨晚稽查發現，此攤商擁有夜市半數射汽球遊戲攤位，規則卻標示不清，要求限期改善，否則依法裁罰。

一名消費者日前在臉書（facebook）「爆料公社」發文投訴，20日晚間在花園夜市射氣球攤消費，結帳時被要求給付新台幣5200元，最後花2600元脫身，事後才知這名攤商也在台南大東夜市、武聖夜市出沒，曾有人發文示警。

花園夜市是台南知名夜市，擁有500多個攤位，射汽球消費爭議不只在網路發酵，也驚動台南市政府相關局處，昨晚趕往稽查後發現，這名攤商在花園夜市擁有4攤射汽球攤位，遊戲規則卻標示不清。

南市府經濟發展局人員今天告訴中央社記者，花園夜市有7至8攤射汽球攤位，其他攤位價格標示清楚，僅這名攤商不清不楚，讓人看不懂寫些什麼，已要求限期改善。

南市府消保官表示，攤商若限期未改善，將依消保法裁處罰鍰6萬元至150萬元，得按次裁罰。

經發局人員說，花園夜市屬於私人所有，由管理委員會負責決定是否出租給攤商。管委會則表示，將進一步了解，若攤商屢勸不聽，不排除「請走」。

台南市政府發布新聞稿指出，市府嚴禁攤商在夜市從事資訊不透明、違反誠信原則及詐騙的商業行為，消費者發現後應立刻向夜市管委會反映，市府將追究相關法律責任。（編輯：郭諭儒）1111125