找路人填問卷不當銷售 公平會重罰美容業2500萬

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（中央社記者蘇思云台北8日電）公平會今天表示，芸妮公司透過其愛妮雅集團旗下150多家「愛妮雅化妝品」分店，在街頭找民眾填問卷，再以不當手法銷售美容商品，決議開罰新台幣2500萬元，創下違反公平交易法第25條規定的最高罰鍰紀錄。

公平會今天發布新聞稿，芸妮有限公司愛妮雅集團各分店，在銷售美容商品過程中隱匿重要交易資訊，誤導消費者。手法包含在街頭請消費者到店內填寫問卷，強調不占用太多時間也不推銷，並宣稱可提供免費體驗做臉，再趁消費者做臉不便移動時，集體輪番推銷迫使消費者答應購買。

公平會指出，推銷時讓消費者誤認是購買商品及做臉服務，且告知正值促銷優惠期間，但事實上該價格只是常態性售價，且一旦發生消費爭議，公司會拿出經消費者簽名的契約書主張消費者購買的只有商品，做臉服務是免費贈送的，所以未使用做臉服務或者不滿意服務都不能退費。

公平會指出，芸妮公司雖然在契約上規定未拆封商品可退貨，但店家一開始就會以檢查商品為由，誤導消費者把美容產品全數拆封，店員也會盡量在做臉過程中把所有商品開罐使用，造成商品無法退貨。

另外，店家販售的美容產品多達數十項，須互相搭配使用，公司誘導消費者一再加購商品，有消費者在2年半內累計消費高達90幾萬元；消費者如向客服反映或向政府機關申訴要求退費，店家都會設計一套機制迫使消費者放棄退費或接受和解，不當妨礙消費者的退費權益。

公平會統計，2019年至2021年9月間向各地方政府申訴的民眾中就有80餘人在店家初次消費做臉後，因短時間大量使用美容商品出現紅腫、紅疹等不適症狀，甚至必須就醫；也有300多人反映曾遭店家強迫推銷或長時間疲勞轟炸，最長者甚至達4.5小時之久。

公平會指出，單以近3年曾向政府機關提出申訴、檢舉在案的民眾即達700多人且遍布各縣市，消費者因不當手法而被迫放棄退費或私下和解者更不在少數。

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這種以免費做臉之名遂行一連串銷售目的，設計不公平退貨解約機制的行為，已違反公平交易法第25條規定。公平會指出，考量公司在全台營業據點達150多家、集團每年度營業總額高達10億元、近3年有上萬名顧客、違法期間至少達3年以上等因素，開罰最高金額2500萬元，創下公平會對違反公平交易法第25條規定案件的最高罰鍰紀錄。

公平會表示，近年美容消費申訴案件明顯增加，呼籲業者在銷售過程中應充分揭露重要交易資訊，勿採取不當行銷手法；另一方面，也提醒民眾如遇美容業者以問卷等街頭招攬方式進行推銷，務必問清楚銷售內容與計價、退貨標準等事項，以免權益受損。（編輯：楊凱翔）1110708