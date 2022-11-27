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疫後遊日訪自衛隊重地 廣島吳市開放船艦參觀

2022/11/27 13:48（11/27 14:11 更新）
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鎖定在地體驗旅遊趨勢，日本廣島縣開放日本海上自衛隊的主要基地「吳港」，讓遊客近距離感受軍艦與潛水艇的魅力。（HIT廣島縣觀光聯盟提供）中央社記者余曉涵傳真 111年11月27日
鎖定在地體驗旅遊趨勢，日本廣島縣開放日本海上自衛隊的主要基地「吳港」，讓遊客近距離感受軍艦與潛水艇的魅力。（HIT廣島縣觀光聯盟提供）中央社記者余曉涵傳真 111年11月27日
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（中央社記者余曉涵台北27日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，旅遊趨勢轉向體驗在地活動，日本廣島縣開放日本海上自衛隊的主要基地「吳港」，讓遊客近距離感受軍艦與潛水艇的魅力。

在COVID-19疫情影響下，旅遊趨勢與過去不同，根據旅遊業者Booking.com全球旅遊趨勢預測研究統計，「戶外旅遊」比率明顯提高，近7成台灣旅客希望在旅遊中感受足以體現當地文化的真實體驗。

鎖定在地體驗旅遊趨勢，日本HIT廣島縣觀光聯盟發布新聞稿表示，廣島縣開放日本海上自衛隊的主要基地「吳港」讓旅客參觀。

HIT廣島縣觀光聯盟指出，被譽為「東洋第一的軍事港灣」的吳市，直至現在仍有不少船艦停泊於此，推出的「吳港船艦巡遊」讓旅客不僅可進入潛水艇船艦中參觀，還將搭上遊覽船巡遊，看一艘艘巨大帥氣的軍艦及潛水艇聳立眼前。

旅客還能聽著曾任海上自衛隊的自衛官講解，行程中也有安排拍照時間，讓旅客拍攝下這些平常很難近距離觀賞的壯觀景象。

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除此之外，HIT廣島縣觀光聯盟說，每天還有配合日落時間的「夕陽吳市遊覽船」，伴隨軍號吹奏，以唯美的夕陽為背景，讓旅客欣賞海上自衛隊船艦上降下自衛艦旗的儀式。

為了迎接疫後旅遊潮，HIT廣島縣觀光聯盟指出，今年以暖心的童話王國為主題，在廣島市區內展開的彩燈活動（HIROSHIMA DREAMINATION 2022），使用近140萬顆燈飾點綴出浪漫的幻想世界，搭配街景各有巧思。（編輯：管中維）1111127

#廣島
#吳市
#海上自衛隊
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