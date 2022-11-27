10月來台旅客近10萬人 美國最多、日本其次

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（中央社記者余曉涵台北27日電）台灣在10月13日開放邊境，根據交通部觀光局統計，今年10月來台旅客人數為9萬3206人次，與去年同期相較，成長560.71%，又以美國市場來台人數最多，其次則是日本市場。

台灣在10月13日開放邊境，來台旅客人數開始逐漸回溫，根據交通部觀光局統計，今年10月來台旅客為9萬3206人次，與去年同期相較，成長560.71%。

觀光局指出，10月份主要客源市場人次及成長率分別為日本9625人次、成長804.61%；港澳3147人次、成長86.1%；韓國4867人次、成長1595.82%；中國大陸2461人次、成長53.33%、美國1萬361人次、成長935.06%；新加坡5223人次、成長2435.44%；馬來西亞4689人次、成長156.37%、歐洲7992人次、成長379.14%；紐澳1576人次、成長2252.24%。

觀光局說，根據統計由空運來台旅客計9萬1877人次，占98.57%，其中由台灣桃園國際機場入境者計8萬4339人次，占90.49%，由高雄國際機場入境者計2175人次，占2.33%。

由海運來台旅客1329人次，占1.43%；其中由高雄港入境者計374人次，占0.4%，由基隆港入境者計37人次，占0.04%。

年齡方面，觀光局表示，旅客年齡在19歲以下者6510人次，占6.98%；20至39歲者4萬7805人次，占51.29%；40至59歲者3萬166人次，占32.36%；60歲以上者8725人次，占9.36%。

觀光局說，10月來台旅客觀光、業務、探親目的，旅客人次分別為1萬8000人次、1萬5778人次、1萬263人次；其他目的別（包含未勾選或勾選其他者）為4萬6514人次。

觀光局指出，10月份入境旅客在台停留以8到15夜最多，有9765人次，占13.82%，其次是5到7夜，平均每一旅客在台停留時間為15.96夜。（編輯：陳政偉）1111127