雅虎公布台灣10大必去景點 阿里山登榜首

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（中央社記者吳家豪台北30日電）12月1日起戶外活動取消全程佩戴口罩規定，踏青旅遊風潮可望再起。Yahoo奇摩今天公布2022年度熱門旅遊景點榜單，「台灣10大必去景點」榜首為阿里山，「台灣10大絕美步道」由錐麓古道奪冠。

Yahoo奇摩根據今年1月1日至11月15日關鍵字搜尋量排行，整理出「台灣10大必去景點」榜單，依序為阿里山、小琉球、司馬庫斯、澎湖、合歡山、北投溫泉、蘭嶼、墾丁、陽明山、綠島。

Yahoo奇摩發布新聞稿表示，觀察今年「台灣10大必去景點」，受疫情影響，國人更傾向大自然旅遊、欣賞山海美景等遠離塵囂的地點，不僅能親山近水，也能放鬆身心，其中離島景點占4席。

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在「台灣10大絕美步道」排行榜中，歷史古道占近半數，冠軍為座落合歡山系擁有大斷崖美景、太魯閣國家公園境內唯一史蹟保存區的錐麓古道，第2名為每到秋季就漫山芒花海的草嶺古道，第3名為位於阿里山鄉、鄒族人舊獵徑的特富野古道。

絕美步道第4至10名依序為阿朗壹古道、林美石磐步道、大坑登山步道、白楊步道、鼻頭角步道、瓦拉米步道、見晴懷古步道。（編輯：郭無患）1111130