氣喘藥「泛得林錠2毫克」恐含不純物 回收33萬顆

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氣喘藥「泛得林錠2毫克」可能含有亞硝胺類不純物，12月15日前全面回收33萬顆。（圖取自GSK網頁tw.gsk.com）

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）衛生福利部食品藥物管理署今天公布，氣喘藥「泛得林錠2毫克」因可能含有亞硝胺類不純物，共2批、33萬顆，將於12月15日前預防性全面回收。

食藥署公布藥品回收訊息，荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）股份有限公司台灣分公司的「泛得林錠2毫克VENTOLIN TABLETS 2MG」，批號B75420KA、B75420K藥品，因可能含有主成分衍生的亞硝胺類不純物，因此啟動預防性回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體電話聯訪表示，這個藥品在國際間共有4毫克和2毫克等2種劑型，去年4毫克被驗出亞硝胺類不純物，雖然台灣進口的是2毫克劑型，但廠商仍在去年12月預防性下架4批2毫克產品。

不過，洪國登說，去年回收層級為批發商及運銷商，這段時間GSK原廠陸續檢驗後，發現2毫克部分批號也驗出亞硝胺類不純物，儘管台灣沒有，但仍決定啟動預防性回收，並將層級擴大到醫院、診所及藥局等。

洪國登說明，泛得林錠用於治療氣喘與支氣管炎，健保申報年用量約32萬顆，市占率約3成，有很多替代用藥，這次的藥品回收作業不會影響目前用藥患者。

這次檢出的亞硝胺類不純物，是在製造過程中化學反應中，主成分可能衍生出亞硝胺類物質，目前尚無明確證據顯示對身體的危害。

食藥署表示，廠商應於12月15日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；民眾勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：管中維）1111130