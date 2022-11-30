宜蘭傳藝園區12月推縣民日 鄉鎮市分梯免費入場

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區12月推出「傳藝縣民日」，將分4梯次開放宜蘭縣12個鄉鎮市民免費入園，每人可省門票新台幣100元。

經營宜蘭傳藝園區的財團法人全聯善美的文化藝術基金會今天表示，「傳藝縣民日」首週12月3日（週六）至12月4日（週日）登場，免費入園的鄉鎮縣市民為五結鄉、蘇澳鎮、頭城鎮；12月10日（週六）至12月11日（週日）為羅東鎮、員山鄉、大同鄉。

12月17日（週六）至12月18日（週日）為冬山鄉、礁溪鄉、壯圍鄉；12月24日（週六）至12月25日（週日）為宜蘭市、三星鄉、南澳鄉。

另外，宜蘭縣民在12月辦理年卡，還有213元暢遊整年的特惠。

基金會指出，12月3日上午也將舉辦「謝平安」遶境活動，邀請「大二結文化基金會」串聯二結王公廟、礁溪協天廟的神尊陣頭與文昌祠神尊於園區遊行，將有大仙尪仔、神轎、陣頭帶領遊客祈求連年順遂，園區也安排爆米香、自製棉花糖等民俗體驗活動。（編輯：戴光育）1111130