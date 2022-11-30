公共工程金質獎得獎名單出爐 12/22頒獎

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（中央社記者陳俊華台北30日電）行政院工程會今天表示，「第22屆公共工程金質獎」得獎名單出爐，得獎案件在導入新工法、自動化技術，節能減碳、環境保護及永續發展等方面都有良好績效，盼提供民眾更優質的生活品質。

公共工程委員會透過新聞稿表示，這屆「公共工程品質優良獎」共計100件工程參選，得獎64件；其中特優14件、優等25件及佳作25件。「公共設施維護管理獎」計26件設施參選，得獎17件，其中特優1件、優等7件及佳作9件。

另外，「個人貢獻獎」有19名人員參選，計11人獲獎，包含特優1名、優等4名及甲等6名。獎勵連續5年得獎的「特別貢獻獎」則有11個單位獲獎。

工程會指出，今年公共工程品質優良獎「特優」工程中，軌道類有1件，是台北市政府捷運工程局第二區工程處辦理「台北都會區大眾捷運系統萬大─中和─樹林線（第一期工程）CQ850A區段標工程」。

設施類有2件特優工程，分別為台灣電力股份有限公司 綜合施工處辦理「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫大潭及林口電廠增設161kV開關場統包工程」及台北榮民總醫院辦理「台北榮民總醫院手術室新建工程」。

建築類有3件特優工程，分別為高雄榮民總醫院辦理「高雄榮民總醫院屏東大武分院新建統包工程（屏東榮民總醫院）」、新竹市政府辦理「新竹市大坪頂納骨塔新建工程」及宜蘭縣政府辦理「員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建工程」。

水利類有4件特優工程，分別為經濟部水利署中區水資源局辦理「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-引水設施工程」、新北市政府辦理（內政部營建署代辦）「新北市新店地區污水下水道系統（第二期）新建工程第二標次幹管」、經濟部水利署第六河川局辦理「二仁溪二層行橋下游段環境改善工程（第三期）」及經濟部水利署第四河川局辦理「濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程」。

土木類有4件特優工程，分別為交通部高速公路局辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程」、交通部公路總局第二區養護工程處辦理「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程（台74線草湖交流道）」、交通部公路總局第五區養護工程處辦理「台18線78k+350及79k+035等2處附近邊坡災害明隧道修復工程」及台北市政府工務局公園路燈工程管理處辦理「小觀音山木棧道工程」。

「公共設施維護管理獎」有1件特優設施為台北翡翠水庫管理局管理「翡翠水庫」。

工程會表示，「第22屆公共工程金質獎」頒獎典禮訂於12月22日下午在台北市中油大樓國光廳舉行，公開表揚績優的工程團隊及個人，肯定第一線工程人員的辛勞。（編輯：蘇志宗）1111130