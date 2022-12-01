AR眼鏡搭配術中導航技術 中榮：脊椎側彎矯正更精準

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台中榮總神經外科主任楊孟寅（右）1日表示，在脊椎側彎矯正手術過程中，先進行3D掃描獲得即時脊椎影像，再搭配AR眼鏡及術中導航系統，使脊椎側彎3D影像能立即投射在病患身上，呈現於醫師眼前，讓醫師在手術中能有效避開危險區域。中央社記者郝雪卿攝 111年12月1日

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中榮總今天公布，利用擴增實境（AR）眼鏡搭配術中導航技術的脊椎側彎矯正手術，可以更精準鎖定病灶、避開危險區域，減少出血量及手術時間，大幅縮短患者術後復原時間。

台中榮總今天召開記者會說明神經外科團隊利用AR眼鏡搭配術中導航技術，為患有58度脊椎側彎的27歲女性，進行脊椎側彎矯正手術，原本要花10到12小時的手術，如今只花3個多小時就完成手術。

中榮神經外科主任楊孟寅表示，手術過程中，先進行3D掃描獲得即時的脊椎影像，再搭配AR眼鏡及術中導航系統，使脊椎側彎的3D影像能立即投射在病患身上，呈現在醫師眼前，讓醫師有如擁有一雙透視眼一樣，在手術中能有效避開危險區域。

有別傳統手術，楊孟寅認為，這項手術可以減低手術併發症，大幅提升手術安全性，同時也取代傳統術前取得影像的過程，大幅度縮短手術時間，也縮短患者術後復原時間，從原來的約需3個月縮短到1個月。

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根據臨床調查，楊孟寅表示，台灣青少年脊椎側彎發生率約5%到10%，若是側彎角度大於40度時，就建議須手術治療，而這名患者手術後身高還增加3公分，側彎角度恢復到10度以內，幾乎回復正常的挺直狀態。

由於這名患者不僅腰胸椎都有側彎且合併有脊柱旋轉變形，楊孟寅說，過去這類手術是一大挑戰，因為脊椎內有脊髓，旁邊則是環繞主動脈大血管及各種臟器，稍一不慎就可能傷及重要器官，這次手術是全台首例結合AR眼鏡及術中導航系統，精準植入鋼釘，大幅增加安全性及出血量。（編輯：陳仁華）1111201