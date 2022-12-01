高中技藝競賽誤用舊試題 全教總籲設透明機制

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（中央社記者陳至中台北1日電）全國高中技藝競賽商業類中餐烹飪職種，誤用去年考題，教育部將組專案小組檢討。全國教師工會總聯合會今天呼籲建立命題、審題、評分的透明機制，並追究過失人員責任。

教育部長潘文忠到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪指出，由新北市政府承辦的技藝競賽商業類中餐烹飪職種，誤用到去年題目，經應變小組綜合評估後，決議仍使用這次競賽的學科成績，但後續將由國民及學前教育署組成專案小組，檢討相關細節。

全國教師工會總聯合會稍晚發出新聞稿，指技藝競賽攸關四技二專「技優保送」及「技優甄審」升學，師生每年都投入相當多心力，出現命題疏失，嚴重傷害公正性，也影響參賽選手權益。

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全教總呼籲教育部追究責任之外，也應檢視相關命題、審提、評分流程，建立透明機制讓外界檢視。例如命題完成後，理應有負責審題的委員確保題目沒有疏漏，才能送出印製，這次誤用去年題目，顯然是出題和審題的步驟都沒有落實。

全教總也提到，技藝競賽曾有職種多年未公告術科答案，不利參賽選手提出成績申訴，也應盤點相關規範，確保學生權益及健全申訴處理機制。（編輯：管中維）1111201