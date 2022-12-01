農委會東京辦台灣食材交流會 日本議員大讚好吃

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）農委會副主委陳添壽率團訪問日本，推廣台灣食材，今天在東京舉行台灣食材交流會，日華議員懇談會會長古屋圭司等多名國會議員、日本食品業者大讚以台灣食材烹調的料理很好吃。

陳添壽代表農委會主委陳吉仲率團訪問日本，昨天在東京舉辦推廣台灣石斑魚活動，宣布日本知名連鎖壽司店明年將用台灣石斑魚當食材。今天又有新斬獲，代表團與日本果菜貿易業者Wismettac Foods商社社長辻川弘在東京簽署備忘錄，承諾每年將至少採購3500公噸台灣生鮮鳳梨、1500公噸香蕉及100公噸冷凍鳳梨。

陳添壽表示，去年台灣生鮮冷藏水果外銷量7萬6125公噸，中國大陸為最重要市場、占41.4%，日本次之、占28.9%，今年1至10月日本已取代中國大陸，成為台灣水果最大外銷市場，占比提高到56.6%。

農委會今天在東京皇宮附近的大飯店舉辦2022台灣食材交流會，以台灣石斑魚、鰻魚、加熱豬肉鴨肉、鳳梨等食材烹調，宴請日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」成員及日本食品業者等。

陳添壽在交流會上致詞表示，台灣在這2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響以及中國片面禁止輸入台灣部分產品品項，這對台灣農漁業及農漁民造成衝擊，而日本各界適時伸出援手。

他說，以台灣鳳梨為例，在中國以外的地區，台灣輸出的鳳梨約有4000公噸，中國禁止進口台灣鳳梨，反而讓台日之間鳳梨的貿易量達到1萬8000噸，這大約是日本進口台灣鳳梨20年來的總量。

農委會副主委陳添壽率團訪日，1日在東京舉行台灣食材交流會，以台灣石斑魚、鰻魚、加熱豬肉鴨肉、鳳梨等食材烹調做菜，獲讚美味可口。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月1日

農委會在東京皇宮附近的大酒店舉辦台灣食材交流會，介紹台灣農林水產品，其中包括被視為夢幻之魚、很高檔的台灣石斑。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月1日

駐日代表謝長廷應邀致詞時表示，台灣農林水產品的出口有時遇到逆境，台灣鳳梨遭到中國禁止進口，台灣農民陷入困境時，伸出援手的是日本，要感謝日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會會長古屋圭司及在場許多人士的協助，促使台灣鳳梨開拓日本市場邁出一大步。

古屋致詞表示，中國使出禁止進口台灣鳳梨等農產品的招數，不過有人伸出援手，那就是日本。他特別請故鄉岐阜縣的超市集團valor老闆田代正美為台灣鳳梨找通路。此集團以日本的東海地方為主約有700家店鋪，吃到台灣鳳梨的消費者異口同聲大讚「連心都能吃，超好吃。」

古屋說，田代是當地日本李登輝之友會會長，10多年前開始就不從中國進口蔬果，在越南栽種蔬果進口到日本，經商手法新穎。

他還說，今年9月17、18日文總在東京上野恩賜公園舉辦2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節活動，是一場食物和文化的交流盛會，開幕前有約一萬人排隊等著，會場有70多家業者設攤，2天湧入20萬人，可見日台以食材為交流也能維繫良好關係。他期待在防疫限制大幅鬆綁後，台日重啟交流，文化、食材交流活絡。

陳添壽受訪表示，除了台灣鳳梨去年輸日約有1萬8000公噸之外，今年6月中國再度禁止進口台灣石斑魚後，政府開拓其他銷路，原本預定年度出口目標為300噸，結果從6月至今已出口1710噸。

謝長廷對媒體表示，今天推出的每道菜都很好吃，除了飯店主廚以台灣食材烹煮的料理，會場內也提供台灣現成的加工食品，包括台灣香腸等，很多日本國會議員都大讚美味可口。他說，有些日本政治人物或許礙於立場，不隨意在政治議題上選邊站，但對台灣的食材都一致展現高度興趣。（編輯：周永捷）1111201