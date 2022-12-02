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石門水庫清淤404萬立方公尺 水力發電量創20年新高

2022/12/2 12:42
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（中央社記者曾智怡台北2日電）石門水庫除了肩負供水重任，也是綠電供應者。經濟部今天表示，今年截至目前，石門水力發電量已達4億度，創下近20年新高；水庫更是「瘦身有成」，清淤量遠超過平均值、達404萬立方公尺，有助延長水庫使用壽命。

經濟部臉書指出，颱風過境容易造成水庫淤積，除了降低水庫的蓄水空間，也會減少水庫使用壽命；為了解決石門水庫的淤積問題，水利署「水陸齊發」，結合上游陸挖清淤、水面清淤船抽泥，更導入水力排砂方法，頗具成效。

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今年到目前為止，石門水庫清淤量已達404萬立方公尺，遠超過342萬立方公尺的年平均淤積量，相當於清淤量超過2100座奧運標準游泳池的體積，大大延長水庫使用壽命。

經濟部表示，石門水庫除供水也發綠電，有石門電廠及義興機組共130MW的裝置容量；今年截至目前，已發出4億度的綠電，發電量創近20年新高，除了增加電力供應，也強化電力調度的彈性。（編輯：蘇志宗）1111202

#石門水庫
#經濟部
#水利署
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