台鐵開放元旦假期訂票 東部幹線多數已售完

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（中央社記者余曉涵台北2日電）台鐵今天開放元旦連續假期訂票，根據統計，截至上午9時，總計完成11萬6847筆、18萬2493張訂票，其中東部幹線多數車票已售完。

交通部台灣鐵路管理局發布新聞稿表示，台鐵局今天開放元旦連續假期全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至上午9時止，總計完成11萬6847筆、18萬2493張訂票，訂票過程順利。

台鐵局指出，截至上午9時，東部幹線台北往花蓮及台東方向，30日晚間6時以後以及31日下午2時以前長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向，明年1月2日中午12時到晚間8時的長途自強號座位已售完。

西部幹線方面，台鐵局表示，台北往高雄方向30日及31日都尚有座位；高雄往台北方向，明年1月2日中午12時到晚間8時的長途自強號座位已售完。

南迴線部分，台鐵局說，目前各時段仍有座位。

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台鐵局提醒，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於12月4日上午9時重新釋出。

另外，台鐵局表示，12月30日、31日及明年1月2日東線4班實名制列車，將於12月3日凌晨0時起開放8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上述兩者配偶與直系血親一親等國民訂票。（編輯：管中維）1111202