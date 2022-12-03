步道人分享自然文化之心 跨越歷史矛盾連結學習

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台灣千里步道協會3日舉辦「第4屆亞洲步道大會—國際綠道研討會暨各國聯合發表台北宣言」活動，「台北宣言」表達疫情後的首次重聚，加強步道社群的共同體感受，體現超越疆界與各種分歧的社會力量，抱持謙卑與感恩之心，共同對未來做出具體承諾。中央社記者徐肇昌攝 111年12月3日

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）韓國偶來步道基金會今天分享為親近自然、交流文化而打造步道，推進日韓跨越歷史矛盾產生連結，誕生國際偶來步道家族的故事。中央社董事長劉克襄說，步道讓人跨國結合、學習。

台灣千里步道協會舉辦的「第四屆亞洲步道大會」，今天進行「國際綠道研討會暨各國聯合發表台北宣言」活動，會中劉克襄主持的「步道共同體：民間的韌性與區域和平」對談，未能來台的韓國偶來步道基金會董事長徐明淑，透過預錄影片分享了呼應此主題的真實故事。偶來（Olle）為濟州島方言，意即從大街通往家裡大門的窄巷道。

人類的歷史因戰爭衍生的歷史矛盾，向來是條鴻溝，不是那麼輕易能跨越過去。徐明淑說，濟州島有得天獨厚的天然資源，300多個小山丘、古老的火山島與森林等，以及日、韓特有的海女文化，因而成為韓國最負盛名的觀光地、新婚勝地，但很多人開始快速旅遊，既難以觸及濟州文化，也無法感受到大自然對人心的療癒，她因而倡議打造步道並推廣。

漸漸地，徒步濟州偶來步道形成風潮。她說，日本發生大地震重創九州觀光業，包含韓國旅客也不再前往旅遊，當地觀光界人士為了解決問題，偶然間發現濟州偶來步道，並前往探訪、親身感受步道的價值，進而邀約韓國偶來步道基金會到九州協助開發步道。

徐明淑說，受此邀約感到很驚訝，很難下定決心，因為兩國間從古代到近代有重重的歷史矛盾，這心結很難治癒；後來拋開這些，以民間組織身分決定給予協助，期間互相往來，攜手開發了18條路徑；爾後，韓國遊客到九州走步道、旅宿，彼此從心靈溝通，對日本的很多想法改變了，離去時跟民宿老闆擁抱、不捨流淚。

繼九州偶來，接著，日本發生311大地震後，宮城縣的人也來訪，希望韓國偶來步道基金會協助開發宮城偶來，重振當地發展。徐明淑說，但因311大地震引發的核能污染，嚴重影響到韓國水產食品安全，讓基金會裡有的人贊成、有的人反對，兩種不同意見進行多次討論，最後的共識是，不管是地震、核電污染，都不是當地住民的錯，他們反而受害最大、留下最深的傷痕。

她說，最後基金會決定，「所以我們必須要幫助他們，即便受到國內批評。因為我們是聚集熱愛大自然的人，堅信幫助他們（宮城縣）是濟州偶來應該做的事。」完成後舉辦了開幕儀式，宮城縣的人跟濟州偶來的人分手時流著淚說感謝的話。

徐明淑說，「他們的笑容、態度，我都還記得。」「走過痛苦，經歷分享之後，痛苦也會減少。」基金會之後也協助蒙古建置步道，目前籌劃越南偶來中。今年首爾發生梨泰院踩踏事件，影響到基金會籌備已久的活動無法舉行，但不管是九州、宮城或是蒙古偶來的人們，都主動聯繫、關心，表達支持的心意。

劉克襄說，他除了昨天已在臉書書寫他對國際偶來的發想，今天聽完故事，受到很大啟示，「做為一名亞洲步道人，我們不是走在綠色的森林、走在海邊漂亮的景色，是要去面對一個地區災難的歷史、戰爭的歷史，面對社區的問題，甚至於要跨國境，像現在亞洲步道大會這樣跨國結合，大家互相學習、交流。」（編輯：陳政偉）1111203

第4屆亞洲步道大會在台灣持續展開，3日在台北進行國際綠道研討會，未能來台的韓國濟州偶來基金會理事長徐明淑透過預錄影片進行分享。中央社記者楊淑閔攝 111年12月3日

台灣千里步道協會3日舉辦「第4屆亞洲步道大會—國際綠道研討會暨各國聯合發表台北宣言」活動，上午由作家、中央社董事長劉克襄（圖）等擔任研討會主持人。中央社記者徐肇昌攝 111年12月3日

台灣千里步道協會3日在台北劍潭青年活動中心舉辦「第4屆亞洲步道大會—國際綠道研討會暨各國聯合發表台北宣言」活動，閉幕式邀請歌手吳志寧（圖）演唱歌曲「全心全意愛你」。中央社記者徐肇昌攝 111年12月3日