步道人分享自然文化之心 跨越歷史矛盾連結學習
（中央社記者楊淑閔台北3日電）韓國偶來步道基金會今天分享為親近自然、交流文化而打造步道，推進日韓跨越歷史矛盾產生連結，誕生國際偶來步道家族的故事。中央社董事長劉克襄說，步道讓人跨國結合、學習。
台灣千里步道協會舉辦的「第四屆亞洲步道大會」，今天進行「國際綠道研討會暨各國聯合發表台北宣言」活動，會中劉克襄主持的「步道共同體：民間的韌性與區域和平」對談，未能來台的韓國偶來步道基金會董事長徐明淑，透過預錄影片分享了呼應此主題的真實故事。偶來（Olle）為濟州島方言，意即從大街通往家裡大門的窄巷道。
人類的歷史因戰爭衍生的歷史矛盾，向來是條鴻溝，不是那麼輕易能跨越過去。徐明淑說，濟州島有得天獨厚的天然資源，300多個小山丘、古老的火山島與森林等，以及日、韓特有的海女文化，因而成為韓國最負盛名的觀光地、新婚勝地，但很多人開始快速旅遊，既難以觸及濟州文化，也無法感受到大自然對人心的療癒，她因而倡議打造步道並推廣。
漸漸地，徒步濟州偶來步道形成風潮。她說，日本發生大地震重創九州觀光業，包含韓國旅客也不再前往旅遊，當地觀光界人士為了解決問題，偶然間發現濟州偶來步道，並前往探訪、親身感受步道的價值，進而邀約韓國偶來步道基金會到九州協助開發步道。
徐明淑說，受此邀約感到很驚訝，很難下定決心，因為兩國間從古代到近代有重重的歷史矛盾，這心結很難治癒；後來拋開這些，以民間組織身分決定給予協助，期間互相往來，攜手開發了18條路徑；爾後，韓國遊客到九州走步道、旅宿，彼此從心靈溝通，對日本的很多想法改變了，離去時跟民宿老闆擁抱、不捨流淚。
繼九州偶來，接著，日本發生311大地震後，宮城縣的人也來訪，希望韓國偶來步道基金會協助開發宮城偶來，重振當地發展。徐明淑說，但因311大地震引發的核能污染，嚴重影響到韓國水產食品安全，讓基金會裡有的人贊成、有的人反對，兩種不同意見進行多次討論，最後的共識是，不管是地震、核電污染，都不是當地住民的錯，他們反而受害最大、留下最深的傷痕。
她說，最後基金會決定，「所以我們必須要幫助他們，即便受到國內批評。因為我們是聚集熱愛大自然的人，堅信幫助他們（宮城縣）是濟州偶來應該做的事。」完成後舉辦了開幕儀式，宮城縣的人跟濟州偶來的人分手時流著淚說感謝的話。
徐明淑說，「他們的笑容、態度，我都還記得。」「走過痛苦，經歷分享之後，痛苦也會減少。」基金會之後也協助蒙古建置步道，目前籌劃越南偶來中。今年首爾發生梨泰院踩踏事件，影響到基金會籌備已久的活動無法舉行，但不管是九州、宮城或是蒙古偶來的人們，都主動聯繫、關心，表達支持的心意。
劉克襄說，他除了昨天已在臉書書寫他對國際偶來的發想，今天聽完故事，受到很大啟示，「做為一名亞洲步道人，我們不是走在綠色的森林、走在海邊漂亮的景色，是要去面對一個地區災難的歷史、戰爭的歷史，面對社區的問題，甚至於要跨國境，像現在亞洲步道大會這樣跨國結合，大家互相學習、交流。」（編輯：陳政偉）1111203
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