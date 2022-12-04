石門水庫3成樹葉變色 北水局預期耶誕前後最美

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石門水庫園區是國內著名的賞楓景點，北區水資源局4日表示，園區內種植有多達3000餘棵樹齡超過40年的青楓及槭樹，目前約3成樹葉變色，預計耶誕節前後最美。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年12月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）石門水庫園區是國內著名的賞楓景點，北區水資源局今天表示，目前約3成樹葉變色，今年楓樹整體落葉少，後續若有適當低溫天候，園區變葉景觀可望是近年最佳，預計耶誕節前後最美。

北水局上午發布新聞稿表示，依據網路調查今年國內10大賞楓地點，石門水庫園區就名列其中，園區內種植有多達3000餘棵樹齡超過40年的青楓及槭樹，民眾可以從園區高線收費站進入，沿楓林步道、槭林公園、溪洲大道及南苑等處觀賞楓紅。

北水局指出，今年因為低氣溫尚有不足，目前園區只有約3成樹葉變色，所幸今年楓樹受颱風影響小，目前整體落葉狀況較少，後續若有適當低溫天候，預期園區變葉景觀可能是近年最佳，北水局預計有機會在耶誕節前後呈現最美的楓紅。

北水局表示，石門水庫擁有多樣化生態環境，各季節都有不同自然景觀，1月梅花，2月櫻花，3至4月杜鵑花，6月阿勃勒，9至10月台灣欒樹，目前正值11至12月賞楓季節，建議遊客採步行方式體驗石門園區的美。（編輯：謝雅竹）1111204