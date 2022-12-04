更多編輯台推薦新聞：
4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台
文化

4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
非本國籍無健保確診者 112年元旦起需自費治療
首頁 / 生活

石門水庫3成樹葉變色 北水局預期耶誕前後最美

2022/12/4 10:32（12/5 11:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
石門水庫園區是國內著名的賞楓景點，北區水資源局4日表示，園區內種植有多達3000餘棵樹齡超過40年的青楓及槭樹，目前約3成樹葉變色，預計耶誕節前後最美。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年12月4日
石門水庫園區是國內著名的賞楓景點，北區水資源局4日表示，園區內種植有多達3000餘棵樹齡超過40年的青楓及槭樹，目前約3成樹葉變色，預計耶誕節前後最美。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年12月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）石門水庫園區是國內著名的賞楓景點，北區水資源局今天表示，目前約3成樹葉變色，今年楓樹整體落葉少，後續若有適當低溫天候，園區變葉景觀可望是近年最佳，預計耶誕節前後最美。

北水局上午發布新聞稿表示，依據網路調查今年國內10大賞楓地點，石門水庫園區就名列其中，園區內種植有多達3000餘棵樹齡超過40年的青楓及槭樹，民眾可以從園區高線收費站進入，沿楓林步道、槭林公園、溪洲大道及南苑等處觀賞楓紅。

北水局指出，今年因為低氣溫尚有不足，目前園區只有約3成樹葉變色，所幸今年楓樹受颱風影響小，目前整體落葉狀況較少，後續若有適當低溫天候，預期園區變葉景觀可能是近年最佳，北水局預計有機會在耶誕節前後呈現最美的楓紅。

北水局表示，石門水庫擁有多樣化生態環境，各季節都有不同自然景觀，1月梅花，2月櫻花，3至4月杜鵑花，6月阿勃勒，9至10月台灣欒樹，目前正值11至12月賞楓季節，建議遊客採步行方式體驗石門園區的美。（編輯：謝雅竹）1111204

石門水庫園區是國內著名的賞楓景點，北區水資源局表示，目前約3成樹葉變色，後續若有適當低溫天候，預期園區變葉景觀可能是近年最佳，有機會在耶誕節前後呈現最美的楓紅。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年12月4日
石門水庫園區是國內著名的賞楓景點，北區水資源局表示，目前約3成樹葉變色，後續若有適當低溫天候，預期園區變葉景觀可能是近年最佳，有機會在耶誕節前後呈現最美的楓紅。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年12月4日
#北水局
#石門水庫園區
#石門水庫
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族