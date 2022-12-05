班班吃石斑可換好食材？漁業署：依約只能買石斑

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（中央社記者張雄風台北5日電）農委會主委陳吉仲日前表示「班班吃石斑」可能變「班班好食材」，漁業署說明，「好食材」部分還在研議，會跨部會、與地方討論，現行合約還是會依約走，目前仍只能買石斑魚。

行政院農業委員會主委陳吉仲日前於「石斑魚產銷執行情形」記者會中表示，由於加工量能不足，加上招標、調度等程序各縣市進度不一，「班班吃石斑」不排除變成「班班好食材」。

立法院經濟委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。

「班班吃石斑」是由農委會、教育部所提出計畫，名稱為「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案計畫」，今年7月行政院特別經費撥了新台幣6億元。媒體關心若使用目的變更，是否能直接使用相同計畫。

漁業署長張致盛在會中休息時間接受媒體聯訪時解釋，從「吃石斑」改成「好食材」這個還在整體研議，會跨部會、與地方討論，確定後才會正式對外說明。

張致盛解釋，計畫是以地方統籌分配款，由地方提出所需要的額度後中央會分配，地方要拉入預算，完成程序以後國庫就會直接撥給各縣市；簡而言之地方提出需求計畫，國庫就會撥款，縣市政府納入預算後就可以直接買這些食材。

張致盛強調，因為是預算執行的程序，所以才會需要經過地方議會同意。

張致盛指出，使用目的和計畫名稱不同、包含整體契約都要盤點過後才能確認，就合約來說還是要照合約走，目前是只能買石斑魚；目前還沒完成規劃，現行案子還是會執行到一個段落，現在跨部會討論也已經在進行。（編輯：張雅淨）1111205