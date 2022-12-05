金山區漁會提貨輪漏油上訴 漁業署籲德翔負責

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（中央社記者張雄風台北5日電）德翔貨輪油污事件，二審逆轉判免賠。漁業署今天說，金山區漁會已提上訴，漁業署將協助金山區漁會釐清資料，籲德翔海運公司就漁民經濟損失及海域生態損害負起損害賠償責任。

行政院農業委員會漁業署發布新聞稿表示，針對105年3月間德翔台北輪於新北市石門海域擱淺漏油污染海域事件，洩漏近百噸油料於海域擴散，造成主要油污染範圍約145平方公里，確有造成該海域污染事實，德翔海運公司應就漁民經濟損失及海域生態損害負起損害賠償責任。

漁業署說明，105年3月間德翔台北輪發生擱淺漏油事件，行政院環境保護署即召集相關機關啟動海洋油污染緊急應變工作，漁業署協助金山區漁會委託海洋大學評估該事件對漁民的經濟損失。

為協助漁民求償，農委會邀集相關單位協助漁會和德翔海運公司進行2次協商無結果，由金山區漁會代表當地漁民向法院提請求損害賠償；同時漁業署委託海洋大學就油污染對海域生態損失程度辦理評估調查，依照評估結果代表政府向法院提出損害求償。

就漁民經濟損失部分，台北地方法院認定該事件確造成當地漁民經濟損失，並參酌海洋大學評估報告，一審判決德翔海運應向金山區漁會給付新台幣1億6253萬5031元；德翔海運不服提起上訴，台灣高等法院以金山區漁會未能證明當地漁民因該油污染事件而影響其漁業經濟活動圍及受有漁業損害總額，二審判決廢棄原一審判決；金山區漁會已於11月間就二審判決提起上訴。

就海域生態損害部分，台北地方法院一審，以農委會依海污法相關規定、分工及法定職掌，就非屬漁業資源自然生態資源損害無訴訟實施權，而為當事人不適格，判決駁回。

農委會於108年6月24日，以依海污法、行政院重大海洋油污染緊急應變計畫分工及法定職掌等相關規定，農委會是基於公務上關係而具備本件訴訟當事人適格，且海洋漁業資源損害也屬於海域生態損害，原判決就相關法規解釋與適用顯有誤解等提起上訴，目前由台灣高等法院審理中。

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漁業署指出，依台灣高等法院就金山區漁會請求損害賠償案件民事判決書所載，德翔台北輪擱淺事故所生溢油造成海洋污染事實，並導致天然資源及自然生態損害，確屬海洋污染行為。

漁業署強調，污染造成包括捕魚活動在內等漁業損害，德翔海運公司為該事故船舶所有人，自應就該船擱淺溢油所生海洋污染行為，負民事損害賠償責任，毋庸置疑，漁業署後續將協助金山區漁會釐清相關資料。（編輯：管中維）1111205