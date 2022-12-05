新型豬流感第2例 中部養豬戶7歲女童確診 全球累計45例

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）衛福部疾管署今天公布，國內出現第2例新型豬流感個案，是家中經營養豬場的7歲女童。疾管署副署長莊人祥說，這家養豬場豬隻未檢出病毒，疫情無進一步擴散，研判為散發事件。

莊人祥晚間接受媒體聯訪時表示，台灣第2例新型豬流感（H1N2v）案例是一名住中部7歲女童，個案近期無出國旅遊史，家中從事禽畜養殖業，今年9月24日出現發燒、肌肉痠痛、食慾下降、咳嗽及流鼻水等症狀，9月26日因高燒就醫，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陰性、流感快篩A型陽性。經醫師評估個案無須住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

莊人祥說，這名女童呼吸道檢體分離出無法次分型的A型流感病毒，接獲醫院通報，經疾管署進一步檢驗並進行基因定序為H1N2v病毒，10月18日分離出H1N2v病毒，其他呼吸道感染常見病毒均呈陰性反應。

莊人祥說，衛生單位立刻啟動調查，匡列個案密切接觸者6名，其中2人有類流感症狀，經檢驗均未發現H1N2v病毒感染，農政單位自病例家族經營養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出病毒。

台灣首例H1N2v案例於去年4月檢出，為一名住中部5歲女童，家中也從事禽畜養殖業，經調查2家養殖場位置、飼料及豬隻來源、飼養家畜所送屠宰場、運送車輛行走路線及病毒基因等皆不同，研判兩案無關聯性。莊人祥說，經農政及醫學專家討論，依現有流行病學調查結果研判，應屬散發個案。

莊人祥表示，台灣第2例確診個案與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象，衛生及農政單位也將持續加強人類、動物與環境監測；另外，疾管署將同步透過國際衛生條例（IHR）聯繫窗口通報世界衛生組織。

截至目前，全球累計45例確診病例，以美洲地區41例為多，病例多具豬隻接觸史。

莊人祥說，H1N2v是存在於豬隻的低病原性流感病毒，偶有人類感染報告案例，且多為輕症，尚無透過食用肉品感染案例。這次由病患所分離病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離H1N2病毒株較為接近，但不相同，對克流感及瑞樂沙等抗病毒藥物敏感。（編輯：管中維）1111205