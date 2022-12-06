鎖定日本旅遊市場 旅行業者推直飛新潟

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（中央社記者余曉涵台北6日電）台灣開放邊境後，不少旅客赴日旅遊，旅遊業者鎖定日本旅遊市場，今天宣布推出直飛日本新潟行程，要在冬天帶旅客赴日本賞雪、泡湯。

根據交通部觀光局統計，今年10月赴日旅遊旅客有3萬6880人次，是台灣旅客出國目的地排名第1的國家，顯示台灣旅客對赴日旅遊的熱愛。

為搶攻日本旅遊市場，燦星旅遊今天發布新聞稿表示，推出搭乘虎航直飛新潟走訪日本東北冬季行程，行程包含秘境鐵道只見線、「日版哈爾斯塔特」大志集落、米坂鐵道、大內宿及銀山溫泉等，要帶旅客赴東北賞雪泡湯。

燦星旅遊指出，除此之外，還特別安排雪中採草莓行程，30分鐘讓旅客吃到飽，要讓旅客體驗不同的日本之旅。

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除了鎖定日本旅遊外，相中疫後旅遊商機，各家業者紛紛推出有別以往的特殊行程，雄獅旅遊今天宣布攜手私人旅遊俱樂部Le Orano推出全台首賣「加州迪士尼VIP 雙樂園皇家套票」安排隨行管家結合快速通關服務，讓旅客可一票玩遍加州迪士尼。

另外，為了吸引台灣旅客赴韓旅遊，韓國觀光公社今天宣布，因應SBS歌謠大戰將在24日登場，結合各家旅遊業者推出相關行程並贈送SBS歌謠大戰門票，希望可以讓台灣旅客有一個特殊的耶誔節假期。（編輯：陳政偉）1111206